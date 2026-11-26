Нападающий "Пари Сен-Жермена" Усман Дембеле сравнялся с Неймаром по количеству забитых мячей за парижский клуб в Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Opta.

Это произошло в матче пятого тура общего этапа ЛЧ с итальянской "Ромой", который завершился со счётом 2:2. В той игре 29-летний француз реализовал пенальти на 62-й минуте.

Этот гол стал для Дембеле 22-м в составе ПСЖ в Лиге чемпионов. По данному показателю он сравнялся с Неймаром и делит с ним третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба в ЛЧ.

Больше за парижан в Лиге чемпионов забили только двое - Килиан Мбаппе (42) и Эдинсон Кавани (30).



