Даже победа в ЛЧ не скрыла главную проблему "Барселоны"

"Барселона" вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, но снова обнажила главную проблему, передают Vesti.kz.

Победа над "Копенгагеном" со счётом 4:1 в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов позволила "Барселоне" финишировать в топ-8 и напрямую выйти в 1/8 финала, избежав стадии плей-офф.

Однако даже на фоне уверенного результата команда Ханси Флика вновь не смогла сохранить ворота "сухими".

Более того, каталонцы снова пропустили первыми - датчане открыли счёт уже в начале матча, прежде чем хозяева переломили ход встречи усилиями Роберта Левандовски, Ламина Ямаля, Рафиньи и Маркуса Рэшфорда.

Как пишет Sport.es, по итогам общего этапа "Барселона" ни разу не сыграла "на ноль". За восемь матчей команда набрала 16 очков, забив 22 мяча и пропустив 14 - худший оборонительный показатель среди всех клубов первой восьмёрки.

Проблема носит системный характер. В 22 матчах Лиги чемпионов под руководством Флика "Барса" пропустила 38 голов. Для турнира, где одна ошибка может стоить вылета, это серьёзный сигнал тревоги.

Несмотря на статус одного из фаворитов и мощный атакующий потенциал, ключевая задача на пути к финалу в Будапеште остаётся прежней - стабилизировать игру в обороне.

