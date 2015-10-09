Даже победа в ЛЧ не скрыла главную проблему "Барселоны"

"Барселона" вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, но снова обнажила главную проблему, передают Vesti.kz.
Победа над "Копенгагеном" со счётом 4:1 в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов позволила "Барселоне" финишировать в топ-8 и напрямую выйти в 1/8 финала, избежав стадии плей-офф.
Однако даже на фоне уверенного результата команда Ханси Флика вновь не смогла сохранить ворота "сухими".
Более того, каталонцы снова пропустили первыми - датчане открыли счёт уже в начале матча, прежде чем хозяева переломили ход встречи усилиями Роберта Левандовски, Ламина Ямаля, Рафиньи и Маркуса Рэшфорда.
Как пишет Sport.es, по итогам общего этапа "Барселона" ни разу не сыграла "на ноль". За восемь матчей команда набрала 16 очков, забив 22 мяча и пропустив 14 - худший оборонительный показатель среди всех клубов первой восьмёрки.
Проблема носит системный характер. В 22 матчах Лиги чемпионов под руководством Флика "Барса" пропустила 38 голов. Для турнира, где одна ошибка может стоить вылета, это серьёзный сигнал тревоги.
Несмотря на статус одного из фаворитов и мощный атакующий потенциал, ключевая задача на пути к финалу в Будапеште остаётся прежней - стабилизировать игру в обороне.
Стали известны планы Энрике на предателя "Барселоны" в ПСЖ
Ранее "Бенфика" в драматичном матче против "Реала" обеспечила себе выход в плей-офф Лиги чемпионов благодаря голу голкипера в компенсированное время.
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама