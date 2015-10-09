Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Лига чемпионов
Сегодня 22:50
 

Даже победа в ЛЧ не скрыла главную проблему "Барселоны"

©x.com/fcbarcelona

"Барселона" вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, но снова обнажила главную проблему, передают Vesti.kz

Победа над "Копенгагеном" со счётом 4:1 в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов позволила "Барселоне" финишировать в топ-8 и напрямую выйти в 1/8 финала, избежав стадии плей-офф.

Однако даже на фоне уверенного результата команда Ханси Флика вновь не смогла сохранить ворота "сухими".

Более того, каталонцы снова пропустили первыми - датчане открыли счёт уже в начале матча, прежде чем хозяева переломили ход встречи усилиями Роберта Левандовски, Ламина Ямаля, Рафиньи и Маркуса Рэшфорда.

Как пишет Sport.es, по итогам общего этапа "Барселона" ни разу не сыграла "на ноль". За восемь матчей команда набрала 16 очков, забив 22 мяча и пропустив 14 - худший оборонительный показатель среди всех клубов первой восьмёрки.

Проблема носит системный характер. В 22 матчах Лиги чемпионов под руководством Флика "Барса" пропустила 38 голов. Для турнира, где одна ошибка может стоить вылета, это серьёзный сигнал тревоги.

Несмотря на статус одного из фаворитов и мощный атакующий потенциал, ключевая задача на пути к финалу в Будапеште остаётся прежней - стабилизировать игру в обороне. 

Стали известны планы Энрике на предателя "Барселоны" в ПСЖ

Ранее "Бенфика" в драматичном матче против "Реала" обеспечила себе выход в плей-офф Лиги чемпионов благодаря голу голкипера в компенсированное время. 

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 8 8 0 0 23-4 24
2 Бавария 8 7 0 1 22-8 21
3 Ливерпуль 8 6 0 2 20-8 18
4 Тоттенхэм Хотспур 8 5 2 1 17-7 17
5 Барселона 8 5 1 2 22-14 16
6 Челси 8 5 1 2 17-10 16
7 Спортинг Л 8 5 1 2 17-11 16
8 Манчестер Сити 8 5 1 2 15-9 16
9 Реал М 8 5 0 3 21-12 15
10 Интер 8 5 0 3 15-7 15
11 ПСЖ 8 4 2 2 21-11 14
12 Ньюкасл Юнайтед 8 4 2 2 17-7 14
13 Ювентус 8 3 4 1 14-10 13
14 Атлетико М 8 4 1 3 17-15 13
15 Аталанта 8 4 1 3 10-10 13
16 Байер 8 3 3 2 13-14 12
17 Боруссия-09 Д 8 3 2 3 19-17 11
18 Олимпиакос 8 3 2 3 10-14 11
19 Брюгге 8 3 1 4 15-17 10
20 Галатасарай 8 3 1 4 9-11 10
21 Монако ФК 8 2 4 2 8-14 10
22 Карабах 8 3 1 4 13-21 10
23 Буде-Глимт 8 2 3 3 14-15 9
24 Бенфика 8 3 0 5 10-12 9
25 Марсель Олимпик 8 3 0 5 11-14 9
26 Пафос 8 2 3 3 8-11 9
27 Юнион Сент-Жилуаз 8 3 0 5 8-17 9
28 ПСВ Эйндховен 8 2 2 4 16-16 8
29 Атлетик 8 2 2 4 9-14 8
30 Наполи 8 2 2 4 9-15 8
31 Копенгаген 8 2 2 4 12-21 8
32 Аякс 8 2 0 6 8-21 6
33 Айнтрахт Фр 8 1 1 6 10-21 4
34 Славия П 8 0 3 5 5-19 3
35 Вильярреал 8 0 1 7 5-18 1
36 Кайрат 8 0 1 7 7-22 1

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
31 января 22:30   •   не начат
Челси
Челси
(Лондон)
- : -
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Челси
Ничья
Вест Хэм Юнайтед
Проголосовало 19 человек

