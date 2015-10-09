Лига чемпионов
Сегодня 10:20
 

Чемпион Европы отказался играть за ПСЖ перед матчем ЛЧ

©Depositphotos/CristianoBarni

Французский "Пари Сен-Жермен" столкнулся с неожиданной ситуацией перед важным матчем Лиги чемпионов — испанский полузащитник Фабиан Руис отказывается возвращаться на поле из-за болей в колене, передают Vesti.kz.

Французский "Пари Сен-Жермен" столкнулся с неожиданной ситуацией перед важным матчем Лиги чемпионов — испанский полузащитник Фабиан Руис отказывается возвращаться на поле из-за болей в колене, передают Vesti.kz.

Ситуация с игроком

По информации французского журналиста Луи Тани, Фабиан Руис не выйдет на поле до тех пор, пока полностью не избавится от болевых ощущений в колене.

Медицинское обследование не выявило серьёзной травмы, однако сам футболист по-прежнему не чувствует себя готовым к полноценным нагрузкам. Внутри клуба отмечается недовольство ситуацией, так как источник дискомфорта остаётся неясным.

Карьера и статус игрока

Фабиан Руис выступает за ПСЖ с 2022 года, когда парижский клуб приобрёл его у итальянского "Наполи" за 22,5 млн евро. Ранее он также играл на родине - за "Бетис" и "Эльче".

В 2024 году полузащитник стал чемпионом Европы в составе сборной Испании.


В текущем сезоне он провёл 24 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.

Важный матч уже сегодня

Сегодня, в ночь с 8 на 9 апреля, ПСЖ в родных стенах проведёт первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против английского "Ливерпуля".

Начало встречи — в 00:00 по времени Астаны.

Турнирная таблица "Чемпионат Франции 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 27 20 3 4 61-23 63
2 Ланс 28 19 2 7 54-27 59
3 Лилль 28 15 5 8 45-34 50
4 Марсель Олимпик 28 15 4 9 55-37 49
5 Монако ФК 28 15 4 9 49-39 49
6 Лион 28 14 6 8 41-29 48
7 Ренн Стад 28 13 8 7 47-40 47
8 Страсбур 28 12 7 9 46-34 43
9 Лорьян 28 9 11 8 38-42 38
10 Тулуза 28 10 7 11 39-35 37
11 Брест 28 10 6 12 37-43 36
12 Анже 28 9 6 13 24-37 33
13 Париж 28 7 11 10 33-44 32
14 Гавр 28 6 10 12 23-36 28
15 Ницца Олимпик 28 7 6 15 33-55 27
16 Осер 28 5 8 15 23-37 23
17 Нант 27 4 6 17 24-45 18
18 Метц 28 3 6 19 25-60 15

Лига чемпионов 2025/26   •   Франция, Париж   •   1/4 финала, мужчины
9 апреля 00:00   •   не начат
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
- : -
Ливерпуль
Ливерпуль
(Ливерпуль)
Кто победит в основное время?
ПСЖ
Ничья
Ливерпуль
Проголосовало 108 человек

