Чемпион Европы отказался играть за ПСЖ перед матчем ЛЧ

Французский "Пари Сен-Жермен" столкнулся с неожиданной ситуацией перед важным матчем Лиги чемпионов — испанский полузащитник Фабиан Руис отказывается возвращаться на поле из-за болей в колене, передают Vesti.kz.

Ситуация с игроком

По информации французского журналиста Луи Тани, Фабиан Руис не выйдет на поле до тех пор, пока полностью не избавится от болевых ощущений в колене.

Медицинское обследование не выявило серьёзной травмы, однако сам футболист по-прежнему не чувствует себя готовым к полноценным нагрузкам. Внутри клуба отмечается недовольство ситуацией, так как источник дискомфорта остаётся неясным.

Карьера и статус игрока

Фабиан Руис выступает за ПСЖ с 2022 года, когда парижский клуб приобрёл его у итальянского "Наполи" за 22,5 млн евро. Ранее он также играл на родине - за "Бетис" и "Эльче".

В 2024 году полузащитник стал чемпионом Европы в составе сборной Испании.

Важный матч уже сегодня

В текущем сезоне он провёл 24 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.

Сегодня, в ночь с 8 на 9 апреля, ПСЖ в родных стенах проведёт первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против английского "Ливерпуля".

Начало встречи — в 00:00 по времени Астаны.

🚨 Fabian Ruiz will NOT return to action until he is completely pain-free in his knee.



Medical scans show NO injury, but the midfielder still doesn’t feel ready to play. 🏥



Medical scans show NO injury, but the midfielder still doesn't feel ready to play. 🏥

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 7, 2026

