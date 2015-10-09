Будущий одноклубник Сатпаева установил исторический рекорд в матче "Кайрата" в ЛЧ

В матче "Спортинга" и "Кайрата" был установлен рекорд среди португальских игроков в Лиге чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его автором стал полузащитник "Спортинга" Жеовани Кенда отличился на 68-й минуте, сделав счет 4:0 в пользу хозяев поля.

Он стал самым юным португальским игроком из всех когда-либо забивавших в Лиге чемпионов. Кенда сделал это в возрасте 18 лет и 141 дня.

Кенда перекрыл португальский рекорд, установленный Гонсалу Гедешем, который в Лиге чемпионов сезона-2015/16 забил за "Бенфику" в возрасте 19 лет, десяти месяцев и двух дней.

Что касается самого молодого португальца, становившегося автором гола в Кубке европейских чемпионов, то исторический рекорд принадлежит Антониу Симоешу. Он отличился за "Бенфику" в сезоне 1961/62 в возрасте 18 лет, трех месяцев и восьми дней.

Кенда со следующего сезона будет выступать за "Челси", куда также перейдет нападающий "Кайрата" Дастан Сатпаев,

Напомним, что в этом матче "Кайрат" уступил со счетом 4:1.

Добавим, что юный голкипер алматинцев Шерхан Калмурза, сыграв в этом матче, вошел в топ-3 молодых вратарей в основном турнире за всю историю. Он вытеснил из топ-3 легендарного вратаря "Реала" Икера Касильяса.

