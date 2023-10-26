Болельщик выбежал на поле и попал в объятия самого дорогого футболиста в мире

Курьезный инцидент случился в матче группового этапа Лиги чемпионов между французским "Пари Сен-Жерменом" и итальянским "Миланом". сообщают Vesti.kz.
Эпизод произошел в первом тайме. Один из болельщиков прорвался на поле и обнял Килиана Мбаппе, нападающий ПСЖ ответил поклоннику взаимностью. Впоследствии нарушитель поспешил покинуть поле, так как за ним побежали стюарды.
kylian with a fan 😁pic.twitter.com/5wC2XFKZed— ✦ mbappe ✦ (@stvrmbappe) October 25, 2023
Сам матч, прошедший в Париже, завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев. В этой игре Мбаппе отметился голом.
После трех матчей ПСЖ набрал шесть очков и возглавляет группу F. В свою очередь, "Милан" (2) замыкаете квартет.
Дубль Мбаппе вывел Францию на Евро и дал шанс сборной Казахстана
Добавим, что Мбаппе является самым дорогим футболистом мира по версии Transfermarkt. Француз делит первое место с норвежцем Эрлингом Холандом из "Манчестер Сити" - трансферная стоимость обоих игроков оценивается в 180 миллионов евро.
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