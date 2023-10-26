ПСЖ вынес "Милан", Холанд сделал дубль за "Сити", а "Барса" выиграла в Лиге чемпионов

Накануне ночью состоялись матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.
Так, в группе H каталонская "Барселона" дома обыграла донецкий "Шахтер" со счетом 2:1. В составе победителей голы забили Ферран Торрес (28-я минута) и Фермин Лопес (36-я). У гостей отличился 21-летний Георгий Судаков (62)-я, для которого этот мяч стал первым в Лиге чемпионов.
В другом матче квартета "Порту" на выезде разгромил бельгийский "Антверпен" - 4:1. В составе португальского клуба хет-трик сделал Эванилсон, еще один мяч забил Стефен Эуштакиу. У хозяев отличился Альхассан Юсуф.
"Барселона" одержала третью победу подряд и с девятью очками упрочила лидерство в турнирной таблице. "Шахтер" с тремя баллами идет на третьей позиции.
"Порту" располагается на второй строчке в группе, набрав шесть очков в трех играх. "Антверпен" идет без очков.
В группе Е нидерландский "Фейенорд" в родных стенах победил итальянский "Лацио" со счетом 3:1. В составе победителей отличились Сантьяго Хименес (31-я и 74-я минуты) и Рамиз Зерруки (45+2). У проигравших гол забил Педро (83-я с пенальти).
А мадридский "Атлетико" на выезде сыграл вничью с шотландским "Селтиком" - 2:2. У хозяев отличились Кего Фурухаси (4-я минута) и Луис Пальма (28-я). У "матрасников" забили Антуан Гризманн (25-я) и Альваро Мората (53-я). При этом гости доигрывали матч в меньшинстве после удаления Родриго де Пауля (82-я минута).
Таблицу группы возглавляет нидерландский "Фейеноорд" (6 очков). Далее идут "Атлетико" (5), итальянский "Лацио" (4) и "Селтик" (1).
В группе F французский "Пари Сен-Жермен" разгромил итальянский "Милан" со счетом 3:0. Голы забили Килиан Мбаппе (32-я минута), Рандаль Коло-Муани (53-я) и Ли Кан Ин (89-я).
А немецкая "Боруссия" (Дортмунд) минимально победила на выезде английский "Ньюкасл" - 1:0. Единственный гол забил Феликс Калу Нмеча (45-я).
ПСЖ возглавляет таблицу группы, набрав шесть очков. Далее располагаются "Боруссия" (4), "Ньюкасл" (4) и "Милан" (2).
В группе G "Манчестер Сити" в гсотях обыграл швейцарский "Янг Бойз" со счетом 3:1. В составе "горожан" забили Мануэль Аканджи (48-я минута) и Эрлинг Холанд (67-я с пенальти и 86-я). У проигравших забил Мешак Элиа (52-я).
В другом матче группы немецкий "Лейпциг" победил дома сербскую "Црвену Звезду" (3:1).
"Манчестер Сити" с девятью очками возглавляет таблицу квартета. Далее идут "Лейпциг" (6), "Янг Бойз" (1) и "Црвена Звезда" (1).
Результаты матчей:
"Фейеноорд" - "Лацио" - 3:1
"Барселона" - "Шахтер" - 2:1
ПСЖ - Милан - 3:0
"РБ Лейпциг" - "Црвена Звезда" - 3:1
"Ньюкасл" - "Боруссия" - 0:1
"Селтик" - "Атлетико" - 2:2
"Антверпен" - "Порту" - 1:4
"Янг Бойз" - "Манчестер Сити" - 1:3
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7 ноября
|Боруссия-09 Д
|Ньюкасл Юнайтед
|23:45
|Шахтер Д
|Барселона
|23:45
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8 ноября
|Атлетико М
|Селтик
|02:00
|Лацио
|Фейеноорд
|02:00
|Милан
|ПСЖ
|02:00
|Црвена Звезда
|РБ Лейпциг
|02:00
|Манчестер Сити
|Янг Бойз
|02:00
|Порту
|Антверпен
|02:00
|Наполи
|Унион
|23:45
|Реал Сосьедад
|Бенфика
|23:45
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9 ноября
|Копенгаген
|Манчестер Юнайтед
|02:00
|Бавария
|Галатасарай
|02:00
|Арсенал
|Севилья
|02:00
|ПСВ Эйндховен
|Ланс
|02:00
|Реал М
|Брага Спортинг
|02:00
|Зальцбург
|Интер
|02:00