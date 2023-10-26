ПСЖ вынес "Милан", Холанд сделал дубль за "Сити", а "Барса" выиграла в Лиге чемпионов

Накануне ночью состоялись матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Так, в группе H каталонская "Барселона" дома обыграла донецкий "Шахтер" со счетом 2:1. В составе победителей голы забили Ферран Торрес (28-я минута) и Фермин Лопес (36-я). У гостей отличился 21-летний Георгий Судаков (62)-я, для которого этот мяч стал первым в Лиге чемпионов.

В другом матче квартета "Порту" на выезде разгромил бельгийский "Антверпен" - 4:1. В составе португальского клуба хет-трик сделал Эванилсон, еще один мяч забил Стефен Эуштакиу. У хозяев отличился Альхассан Юсуф.

"Барселона" одержала третью победу подряд и с девятью очками упрочила лидерство в турнирной таблице. "Шахтер" с тремя баллами идет на третьей позиции.

"Порту" располагается на второй строчке в группе, набрав шесть очков в трех играх. "Антверпен" идет без очков.

В группе Е нидерландский "Фейенорд" в родных стенах победил итальянский "Лацио" со счетом 3:1. В составе победителей отличились Сантьяго Хименес (31-я и 74-я минуты) и Рамиз Зерруки (45+2). У проигравших гол забил Педро (83-я с пенальти).

А мадридский "Атлетико" на выезде сыграл вничью с шотландским "Селтиком" - 2:2. У хозяев отличились Кего Фурухаси (4-я минута) и Луис Пальма (28-я). У "матрасников" забили Антуан Гризманн (25-я) и Альваро Мората (53-я). При этом гости доигрывали матч в меньшинстве после удаления Родриго де Пауля (82-я минута).

Таблицу группы возглавляет нидерландский "Фейеноорд" (6 очков). Далее идут "Атлетико" (5), итальянский "Лацио" (4) и "Селтик" (1).

В группе F французский "Пари Сен-Жермен" разгромил итальянский "Милан" со счетом 3:0. Голы забили Килиан Мбаппе (32-я минута), Рандаль Коло-Муани (53-я) и Ли Кан Ин (89-я).

А немецкая "Боруссия" (Дортмунд) минимально победила на выезде английский "Ньюкасл" - 1:0. Единственный гол забил Феликс Калу Нмеча (45-я).

ПСЖ возглавляет таблицу группы, набрав шесть очков. Далее располагаются "Боруссия" (4), "Ньюкасл" (4) и "Милан" (2).

В группе G "Манчестер Сити" в гсотях обыграл швейцарский "Янг Бойз" со счетом 3:1. В составе "горожан" забили Мануэль Аканджи (48-я минута) и Эрлинг Холанд (67-я с пенальти и 86-я). У проигравших забил Мешак Элиа (52-я).

В другом матче группы немецкий "Лейпциг" победил дома сербскую "Црвену Звезду" (3:1).

"Манчестер Сити" с девятью очками возглавляет таблицу квартета. Далее идут "Лейпциг" (6), "Янг Бойз" (1) и "Црвена Звезда" (1).

Результаты матчей:



"Фейеноорд" - "Лацио" - 3:1

"Барселона" - "Шахтер" - 2:1

ПСЖ - Милан - 3:0

"РБ Лейпциг" - "Црвена Звезда" - 3:1

"Ньюкасл" - "Боруссия" - 0:1

"Селтик" - "Атлетико" - 2:2

"Антверпен" - "Порту" - 1:4

"Янг Бойз" - "Манчестер Сити" - 1:3

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