Назван самый дорогой футболист в мире

Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов в мире по итогам промежуточных обновлений, сообщают Vesti.kz.
Список возглавили норвежский форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд и французский нападающий Килиан Мбаппе из ПСЖ, трансферная стоимость которых оценивается в 180 миллионов евро.
Тройку лидеров замкнул английский полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем с ценником в 150 миллионов евро.
Топ-10 самых дорогих футболистов в мире:
1. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", 180 миллионов евро).
2. Килиан Мбаппе (ПСЖ, 180 млн).
3. Джуд Беллингем ("Реал" Мадрид, 150 млн).
4. Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид, 150 млн).
5. Букайо Сака ("Арсенал" Лондон, 120 млн).
6. Виктор Осимхен ("Наполи", 120 млн).
7. Харри Кейн ("Бавария", 110 млн).
8. Джамал Мусиала ("Бавария", 110 млн).
9. Филип Фоден ("Манчестер Сити", 110 млн).
10. Деклан Райс ("Арсенал", 100 млн).
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