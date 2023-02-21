Битва "Ливерпуля" и "Реала": прямая трансляция Лиги чемпионов

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Сегодня 08:46
©

Сегодня, в ночь с 21 на 22 февраля, состоятся два матча Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Команды проведут первые встречи в 1/8 финала.

В Англии местный "Ливерпуль" примет на своем стадионе мадридский "Реал". А в Германии "Айнтрахт" сыграет с итальянским "Наполи". Обе встречи начнутся в 02:00 по времени Астаны.

В Казахстане матчи будут показаны в прямом эфире.

Встречу "Ливерпуль" - "Реал" покажет Qazsport по этой ссылке. А игру "Айнтрахт" - "Наполи" можно посмотреть по телеканалу Qazaqstan здесь

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Лига чемпионов Реал Мадрид Ливерпуль Наполи ФК

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 08:46
Лига чемпионов
Битва "Ливерпуля" и "Реала": прямая трансляция Лиги чемпионов
Сегодня , 00:08
Лига чемпионов
"Это была настоящая пытка". Клопп вспомнил финал Лиги чемпионов с "Реалом"
16 февраля, 04:01
Лига чемпионов
"Бенфика" нанесла поражение "Брюгге" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
16 февраля, 03:56
Лига чемпионов
"Боруссия" обыграла "Челси" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
15 февраля, 21:41
Лига чемпионов
Серхио Рамос грубо толкнул фотографа после поражения в матче ЛЧ. Видео
15 февраля, 18:50
Лига чемпионов
Суперматч в Англии и две битвы в Лиге чемпионов: каковы расклады букмекеров?
15 февраля, 10:40
Лига чемпионов
"Дуэт без влияния". Месси и Неймару вынесли вердикт за матч с "Баварией" в ЛЧ
15 февраля, 09:51
Лига чемпионов
"Боруссия" - "Челси": первый исторический матч
15 февраля, 08:50
Лига чемпионов
Игрок ПСЖ вошел в историю Лиги чемпионов
15 февраля, 03:59
Лига чемпионов
"Милан" обыграл "Тоттенхэм" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
© 2008 - 2023 ТОО «EML»