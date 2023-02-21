Сегодня, в ночь с 21 на 22 февраля, состоятся два матча Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Команды проведут первые встречи в 1/8 финала.

В Англии местный "Ливерпуль" примет на своем стадионе мадридский "Реал". А в Германии "Айнтрахт" сыграет с итальянским "Наполи". Обе встречи начнутся в 02:00 по времени Астаны.

В Казахстане матчи будут показаны в прямом эфире.

Встречу "Ливерпуль" - "Реал" покажет Qazsport по этой ссылке. А игру "Айнтрахт" - "Наполи" можно посмотреть по телеканалу Qazaqstan здесь.