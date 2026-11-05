Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем установил историческое достижение в Лиге чемпионов УЕФА. Англичанин стал самым молодым футболистом в истории, достигшим отметки в 60 матчей в главном еврокубковом турнире, сообщают Vesti.kz.

Рекорд был зафиксирован в гостевом матче четвёртого тура общего этапа ЛЧ против греческого АЕКа. Беллингем вышел в стартовом составе "Реала" в возрасте 23 лет и 128 дней. Мадридцы одержали волевую победу со счётом 3:2.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, прежде самым молодым игроком с 60 матчами в Лиге чемпионов был бывший голкипер "Реала" Икер Касильяс. Испанец достиг этой отметки 3 ноября 2004 года, когда ему было 23 года и 167 дней. Таким образом, Беллингем превзошёл прежнее достижение на 39 дней.

Примечательно, что англичанин второй год подряд обновляет возрастной рекорд турнира. 4 ноября 2025 года Беллингем провёл свой 50-й матч в Лиге чемпионов в возрасте 22 лет и 128 дней, также опередив Касильяса.



