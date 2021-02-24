"Бавария" разгромила "Лацио", а "Челси" обыграл "Атлетико" в Лиге чемпионов

Состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов между римским "Лацио" и мюнхенской "Баварией", а также между мадридским "Атлетико" и лондонским "Челси", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, в Риме местный "Лацио" потерпел крупное поражение от "Баварии" со счетом 4:1. В составе победителей отличились Роберт Левандовски (9-я минута), Джамал Мусиала (24-я), Лерой Сане (42-я), еще один мяч в свои ворота забил защитник римлян Франческо Ачерби (47-я). У хозяев мяч на счету Хоакина Корреа (49-я).

В параллельном матче на нейтральном поле в Бухаресте "Челси", будучи номинальным гостем, добился минимальной победы над "Атлетико" - 1:0. Автором единственного гола на 68-й минуте стал Оливье Жиру.

Ответные игры состоятся 17 марта в Мюнхене и Лондоне соответственно.

Напомним, в других первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ на выезде разгромил "Барселону" со счетом 4:1, "Ливерпуль" переиграл "Лейпциг" - 2:0, "Порту" дома переиграл "Ювентус" (2:1), а дортмундская "Боруссия" в гостях одолела "Севилью" (3:2).