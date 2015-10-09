Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
"Барселона" потеряла свою звезду на матч с ПСЖ в Лиге чемпионов

Нападающий "Барселоны" Рафинья получил травму подколенного сухожилия, а именно средней трети двуглавой мышцы бедра правой ноги, передают Vesti.kz.

По информации пресс-службы каталонского клуба, он будет вынужден пропустить около трех недель.

Таким образом, бразилец не поможет команде в матче с ПСЖ, который состоится 1 октября в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.


Рафинья в нынешнем сезоне провел 7 матчей за "сине-гранатовых", забив 3 гола и отдав 2 результативные передачи. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 90 миллионов евро.

28-летний вингер защищает цвета "Барселоны" с 2022 года. До этого он был игроком "Лидса", "Ренна", лиссабонского "Спортинга", "Витории Гимарайнш" и "Аваи".

В сборную Бразилии привлекается с 2021 года.

Ранее стало известно, что самый дорогой игрок в мире заявил о возвращении в состав "Барселоны", а "Челси" готовит серьёзный удар по каталонцам за наследника Бускетса.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Барселона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
28 сентября 21:30   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
(Сан-Себастьян)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Реал Сосьедад
Проголосовало 10 человек

