"Барселона", "Бавария", "Челси". Стали известны соперники единственного клуба из Казахстана в Лиге чемпионов

Шымкентский "БИИК-Казыгурт", который будет в числе несеяных команд, в 1/8 финала женской Лиги чемпионов может встретиться с "Барселоной", "Баварией" или "Челси", сообщает KazFootball.kz.

Жеребьевка 1/8 финала состоится 16 февраля 2021 года. Игры пройдут 3-4 и 10-11 марта.

Все потенциальные соперники шымкентской команды на данный момент: "Лион" (Франция), "Вольфсбург" (Германия), "Барселона" (Испания), "Пари Сен–Жермен" (Франция), "Бавария" (Германия), "Манчестер Сити" (Англия), "Челси" (Англия), "Русенгорд" (Швеция), "Атлетико" (Испания), "Фортуна" (Дания), ЛСК (Норвегия), "Спарта" (Чехия), "Фиорентина" (Италия), победитель пары "Цюрих" (Швейцария) - "Санкт Пельтен" (Австрия), победитель пары "Брондбю" (Дания) - "Волеренга"(Норвегия).