"Атлетико" Симеоне не устоял перед "Баварией" в Лиге чемпионов

Мадридский "Атлетико" потерпел поражение на своём поле от мюнхенской "Баварии" в четвёртом туре Лиги чемпионов УЕФА, передают Vesti.kz.

Матч в Мадриде завершился со счётом 0:2. Оба гола хозяева пропустили во втором тайме после точных ударов Леннарта Карла и Конрада Лаймера на 54-й и 74-й минутах соответственно.

В целом исход противостояния закономерный, поскольку подопечные Диего Симеоне не излучали уверенности, тогда как "Бавария" уверенно контролировала ход игры и добилась заслуженной победы.

Мюнхенцы набрали восемь очков и вышли на промежуточное восьмое место в турнирной таблице, а "матрасники" расположились на 22-й строчке с четырьмя баллами.

В следующем туре "Бавария" отправится в гости к французскому "Лиллю", а "Атлетико" примет норвежский "Викинг". Обе встречи пройдут 25 ноября.