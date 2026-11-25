Лондонский "Арсенал" и дортмундская "Боруссия" поделили очки в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, передают Vesti.kz.

Матч состоялся в Лондоне и завершился со счётом 1:1. "Канониры" вели 1:0 после первого тайма благодаря голу Виктора Дьекереша на 10-й минуте. Однако на 55-й минуте дортмундцы отыгрались усилиями Максимилиана Байера и увезли ничью с "Эмирейтс".

"Арсенал" с 11 очками занимает пятое место в общей таблице ЛЧ, а "Боруссия" располагается на седьмой строчке с десятью очками.

В следующем туре "Арсенал" примет мадридский "Реал", а "Боруссия" сыграет дома с итальянским "Интером". Оба матча пройдут 9 декабря.