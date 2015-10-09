Арбелоа сделал заявление после поражения "Реала" от "Баварии" в ЛЧ

Главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа прокомментировал неудачный результат в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА против мюнхенской "Баварии", передают Vesti.kz.

Реакция Арбелоа на поражение от "Баварии"

Встреча прошла накануне на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде (Испания) и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

"Мы остаёмся в игре, это очевидно. Нам не хватает всего одного гола. Мы способны выиграть на любом поле. При счёте 0:2 отыграться было бы очень сложно. Мы слишком глубоко сели, особенно вингеры. Это не было задумкой – так сильно прижиматься к своим воротам. Это дало сопернику слишком большой контроль. С мячом нам не хватало эпизодов, когда нужно брать игру на себя, когда на тебя давят. Я сказал об этом своим игрокам. Их прессинг очень агрессивный", - цитирует слова Арбелоа Marca.

— "Мы много говорили о том, что нужно избегать потерь. Но пришёл второй гол, который стал серьёзным ударом. Команда хорошо отреагировала и показала характер. У нас остается ощущение, что мы могли забить больше и что мы всё ещё живы. Даже при счёте 1:2 мы слишком рисковали. Мы остаемся в игре, потому что "Реал" способен выиграть на любом поле", — добавил наставник "сливочных".

Когда пройдёт ответный матч

Несмотря на поражение со счётом 1:2, в мадридском клубе сохраняют уверенность в своих силах и рассчитывают изменить ход противостояния в ответной встрече.

Второй матч между "Баварией" и "Реалом" состоится в ночь с 15 на 16 апреля на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене (Германия).

