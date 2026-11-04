Сегодня, 4 ноября, состоится матч четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов, в рамках которого греческий АЕК примет на своём поле мадридский "Реал", сообщают Vesti.kz.

Где и когда смотреть матч АЕК - "Реал"

АЕК после трёх игр главного еврокубка одержал лишь одну победу, которая и принесла им их три очка. Рекордсмены турнира в лице "королевского клуба", 15 раз выигрывавшие кубок Лиги чемпионов, пока идут без потерь, набрав 9 баллов.

Очная встреча команд состоится на стадионе "Айя-София" в Афинах (Греция) и начнётся в 22:45 по казахстанскому времени. Трансляция матча будет доступна на телеканале Qazsport. Также посмотреть матч в прямом эфире можно на официальном сайте вещателя.

Следующие соперники

Следующий тур греческий клуб проведёт на выезде в Италии 25 ноября, где их примет местная команда "Комо" под руководством бывшего полузащитника сборной Испании Сеска Фабрегаса.

"Реал", в свою очередь, в этот же день в параллельном мачте дома сыграет против эйндховенского ПСВ.