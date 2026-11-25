Хорватский полузащитник нидерландского ПСВ Иван Перишич установил сразу два возрастных рекорда в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

Встреча в Мадриде завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев поля, однако именно Перишич открыл счёт в матче на 32-й минуте, уверенно реализовав пенальти.

По данным статистического портала OptaJose, Перишич в возрасте 37 лет и 295 дней стал самым возрастным игроком, забивавшим с пенальти в истории Лиги чемпионов. Кроме того, Перишич установил ещё одно уникальное достижение - он стал самым возрастным автором гола в ворота мадридского "Реала" за всё время проведения главного еврокубка.

Благодаря этой победе "Реал" набрал 15 очков и лидирует в общей таблице ЛЧ, тогда как ПСВ занимает 28-е место с четырьмя баллами.

В следующем туре ЛЧ "Реал" сыграет на выезде с лондонским "Арсеналом", а ПСВ примет на своём поле мадридский "Атлетико". Оба матча пройдут 9 декабря.

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