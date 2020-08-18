ПСЖ разгромил "РБ Лейпциг" и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Расписание 4-го тура КПЛ Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Казахстан(футбол) Англия Испания Германия Россия Италия Футзал Франция Лига чемпионов Лига Европы Мировой футбол Сборные Женский футбол
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

ПСЖ разгромил "РБ Лейпциг" и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов

У Ди Марии - гол и два ассиста, у Неймара - ассист.

ПСЖ разгромил "РБ Лейпциг" и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов
Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
0
Французский ПСЖ разгромил немецкий "РБ Лейпциг" и стал первым финалистом Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz

Игра на стадионе "Эштадиу да Луш" в португальском Лиссабоне завершилась со счетом 3:0. Героем матча стал Анхель ди Мария: на 13-й минуте аргентинец ассистировал Маркиньосу, на 42-й отличился сам с передачи Неймара, а на 56-й помог забить Хуану Бернату



Для ПСЖ предстоящий финал станет первым в истории, а "РБ Лейпциг", созданный в 2009 году и дебютировавший в плей-офф, завершил участие в турнире. 

На пути к полуфиналу ПСЖ победил итальянскую "Аталанту" (2:1), забив на 90-й и 93-й минутах, и немецкую "Боруссию" из Дортмунда (1:2, 2:0), а "РБ Лейпциг" выбил испанский "Атлетико" (2:1) и английский "Тоттенхэм" (3:0, 1:0). 

Соперник ПСЖ определится в ночь с 19 на 20 августа в матче немецкой "Баварии" и французского "Лиона", который начнется в 01:00 по времени Нур-Султана. Финал состоится в ночь с 23 на 24 августа. Все игры начнутся в 01:00. 

С 1/4 финала все матчи ЛЧ проходит в Лиссабоне, а победитель определяется по итогам одной встречи. В 2019 году победителем ЛЧ стал английский "Ливерпуль", который прервал трехлетнюю гегемонию испанского "Реала".

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне. Присоединяйтесь и к обсуждению их!

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
РБ Лейпциг ПСЖ Лига чемпионов Неймар

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
03:31
Футбол

Огненный дебют в Лиге чемпионов. Мужики, вы просто космос! - "Динамо-Брест" о победе над "Астаной"
Сегодня
03:17
Футбол

Я могу понять "Астану" - тренер "Динамо-Бреста" после разгромной победы в матче Лиги чемпионов
Сегодня
02:51
Футбол

ПСЖ разгромил "РБ Лейпциг" и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов
Сегодня
02:46
Футбол

Билек объяснил разгромное поражение "Астаны" в матче с 9 голами и вылет из Лиги чемпионов
Сегодня
02:14
Футбол

Видеообзор матча с 9 голами, или как "Астана" вылетела из Лиги чемпионов
Сегодня
01:53
Футбол

Видео 9 голов, или как "Астана" вылетела из Лиги чемпионов после разгромного поражения
Сегодня
01:51
Футбол

"Астана" разгромно проиграла "Динамо-Бресту" в матче с 9 голами и вылетела из Лиги чемпионов
Сегодня
00:57
Футбол

Прямая трансляция матча "РБ Лейпциг" - ПСЖ за выход в финал Лиги чемпионов
Сегодня
00:46
Футбол

Марин Томасов стал автором первого гола "Астаны" в Лиге чемпионов
Сегодня
00:25
Футбол

"Астана" пропустила три гола за шесть минут в матче Лиги чемпионов
Вчера
23:58
Футбол

"Астана" сделала вынужденную замену в стартовом составе в матче Лиги чемпионов
Вчера
23:32
Футбол

"Барселона" нашла еще одного виновного в вылете из Лиги чемпионов
Вчера
23:11
Футбол

Видеообзор матча "Тараз" - "Кызыл-Жар СК"
Вчера
22:39
Футбол

"Астана" объявила стартовый состав на матч Лиги чемпионов
Вчера
17:54
Футбол

Экс-игрок молодежной сборной Казахстана из чемпионата Беларуси разобрал соперника "Астаны" в Лиге чемпионов
Вчера
17:35
Футбол

Прямая трансляция матча "РБ Лейпциг" - ПСЖ за выход в финал Лиги чемпионов
Вчера
16:29
Футбол

"В случае неудачи болельщики не будут слушать никаких объяснений". Алиев - о старте "Астаны" в ЛЧ
Вчера
15:26
Футбол

"Астана" дозаявила шестерых футболистов на Лигу чемпионов
Вчера
14:59
Футбол

"Пока они не блещут". Экс-главный тренер сборной Казахстана высказался о первом матче "Астаны" в Лиге чемпионов
Вчера
14:06
Футбол

Лория назвал фактор в пользу "Астаны" в матче с "Динамо-Брест" в Лиге чемпионов
Вчера
12:52
Футбол

Казахстанский тренер из чемпионата Беларуси назвал главное преимущество соперника "Астаны" по Лиге чемпионов
Вчера
11:44
Футбол

Прямая трансляция первого матча "Астаны" в Лиге чемпионов
Вчера
09:41
Футбол

Экс-защитник "Астаны" из сборной Беларуси сделал прогноз на матч Лиги чемпионов с "Динамо-Брест"
17 августа
23:58
Футбол

Шомко поделился ожиданиями от старта "Астаны" в Лиге чемпионов
17 августа
22:38
Футбол

"Астана" провела тренировку в Беларуси перед матчем Лиги чемпионов
17 августа
22:17
Другие

"Я чувствую огромную боль". Белорусский футболист "Астаны" высказался о протестах против Лукашенко
17 августа
21:58
Футбол

Тренер "Динамо-Бреста" оценил шансы "Астаны" на победу в матче Лиги чемпионов
17 августа
21:51
Футбол

Билек назвал преимущество соперника "Астаны" в Лиге чемпионов
17 августа
16:01
Футбол

"Билек сыграет на результат". Экс-тренер сборной Казахстана - о старте "Астаны" в Лиге чемпионов
17 августа
14:00
Футбол

Байсуфинов, Васильев и Ходасевич высказались о матче "Астаны" в Лиге чемпионов
17 августа
12:45
Футбол

"Кайрат" или "Ордабасы" перенесут игру? В Qazsport рассказали о проблемах по трансляции матчей казахстанских клубов в еврокубках
17 августа
07:28
Футбол

"Астана" прибыла в Брест на матч Лиги чемпионов
27 февраля
08:20
Футбол

Видеообзор матча Лиги чемпионов "Лион" - "Ювентус" (1:0)
27 февраля
07:39
Футбол

Видеообзор матча Лиги чемпионов "Реал" - "Манчестер Сити" (1:2)
5 октября 2019
23:23
Футбол

Видео победного гола "Астаны" в первом матче Юношеской лиги УЕФА
9 июля 2019
19:57
Футбол

Фото с первого матча "Астаны" в Лиге чемпионов
7 августа 2018
20:57
Футбол

Фото с матча Лиги чемпионов "Астана" - "Динамо"
24 июля 2018
21:15
Футбол

Фото с матча Лиги чемпионов "Астана" - "Мидтьюлланд"
11 июля 2018
20:54
Футбол

Фото с матча Лиги чемпионов "Астана" - "Сутьеска"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика