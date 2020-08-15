"Бавария" забила восемь голов "Барселоне" и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

Немецкая "Бавария
" разгромила испанскую "Барселону
" в четвертьфинале Лиги чемпионов
, передает корреспондент Vesti.kz
.
Игра на стадионе "Эштадиу да Луш" в португальском Лиссабоне и завершилась со счетом 8:2. В каждом из таймов случилось по пять голов.
Вперед "Бавария" вышла на четвертой минуте после гола Томаса Мюллера
. На седьмой "Барса" сравняла счет - мяч в свои ворота срезал Давид Алаба
. Впрочем, еще до перерыва "Бавария" убила интригу: на 22-й минуте Иван Перишич
забил второй гол мюнхенцев, на 28-й Серж Гнабри
зажег 3:1 на табло, а на 31-й Мюллер оформил дубль.
Таким же результативным получился и второй тайм. На 57-й минуте Луис Суарес
сократил отставание, но на 63-й у "Баварии" отличился Йозуа Киммих
, на 82-й - Роберт Левандовски
, а затем дубль оформил арендованный у "Барсы" Фелипе Коутиньо
: бразилец появился на поле на 75-й минуте и успел забить на 85-й и 89-й.
В полуфинале "Бавария" встретится с победителем матча между английским "Манчестер Сити
" и французским "Лионом
", который пройдет в ночь с 15 на 16 августа и начнется в 01:00 по времени Нур-Султана.
Ранее определилась первая полуфинальная пара ЛЧ - в ней встретятся "РБ Лейпциг
" и ПСЖ
. В 1/4 финала немецкий клуб со счетом 2:1 обыграл
испанский "Атлетико
", а чемпион Франции победил
итальянскую "Аталанту" - 2:1, забив на 90-й и 93-й минутах.
Полуфиналы по времени Нур-Султана пройдут 19 и 20 августа, а финал - 24 августа. Все эти игры также начнутся в 01:00.
Напомним, что в 2019 году победителем ЛЧ стал "Ливерпуль", который прервал трехлетнюю гегемонию "Реала".
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