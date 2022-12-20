Зона плей-офф? Где располагается "Барыс" после победы над "Нефтехимиком"

Новости спорта Хоккей КХЛ
Сегодня 01:04
©ХК "Барыс"

"Барыс" поднялся в зону плей-офф КХЛ после победы над "Нефтехимиком", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Астанчане выиграли матч в Нижнекамске со счетом 3:1 и набрали 41 очко. Это позволило им подняться на восьмое место в Восточной конференции КХЛ. Команда Андрея Скабелки обошла хабаровский "Амур", у которого 38 баллов.

При этом идущий впереди "Барыса" казанский "Ак Барс", имеет небольшой отрыв. У клуба из столицы Татарстана 47 очков. А лидирует на Востоке "Автомобилист", набравший 59 баллов.

В следующем матче "Барыс" сыграет дома против "Авангарда"

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

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