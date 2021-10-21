Капитан "Барыса" Даррен Диц неудержим в большинстве, ведь уже забил семь голов в неравных составах и обновил личный рекорд. Навязал борьбу ведущий защитник столичного клуба и лидерам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

28-летний хоккеист забил восемь голов в текущем сезоне лиги, а семь его шайб в большинстве - личный лучший результат. В своей карьере капитан уже два раза забивал по семь голов, но эти достижения были покорены вместе шайбами, которые он отправил в ворота соперников в плей-офф.

Диц уверенно возглавляет снайперскую гонку среди защитников, а шесть его преследователей забили только по четыре гола. 15 (8+7) очков набрал "44"-й номер в бомбардирской гонке среди бомбардиров, а это пятое место в соответствующем рейтинге.

Лидер столичного клуба состязается с первыми снайперами регулярного чемпионата, а ведь среди них главные звезды московского "Динамо", "Металлурга" и "Автомобилиста" - самых результативных команд турнира. "Барыс" забил на треть голов меньше, но Диц тащит команду своей результативностью в неравных составах.

Снайперы сезона КХЛ в большинстве

1. Нико Оямяки ("Витязь") - восемь голов.

2. Даррен Диц ("Барыс") - семь голов.

3-7. Никита Коростелев ("Металлург"), Тему Пулккинен ("Трактор"), Вадим Шипачев, Станислав Галиев (оба - "Динамо" Москва) и Кенни Агостино ("Торпедо") - по шесть голов.

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Напомним, после очередной выездной серии "Барыс" в Нур-Султане сыграет встречи с ярославским "Локомотивом" (22 октября) и "Северсталью" из Череповца (24 октября).

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