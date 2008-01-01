Защитник "Барыса" нашел объяснение поражению от "Торпедо"

Следующая игра пройдет с "Трактором".

Фото: ХК "Барыс"©
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Сегодня 09:14
Защитник "Барыса" Егор Шалапов поделился своими эмоциями от игры с нижегородским "Торпедо" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

"Надо начинать играть в свою игру с первого периода. Мы же проснулись только после второй шайбы. Во втором периоде начали действовать более активно, стали запирать соперника в зоне. Стали проводить комбинации, чаще бросать, но нужно было делать это сразу. В концовке "Торпедо" хорошо держало оборону, где-то нам не хватило завершающего броска", - приводит его слова сайт КХЛ.

После этого поражения "Барыс" с 33 очками остался на девятом месте в Восточной конференции. Следующую игру казахстанский клуб проведет на выезде с челябинским "Трактором" 13 декабря.
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Сегодня 09:14
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