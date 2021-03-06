"За "Магнитку" немного страшновато". Эксперт предсказал исходы домашних матчей "Барыса" в плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз "Рейтингу Букмекеров" на третий матч серии плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/21 "Барыс" - "Металлург".

Встреча пройдет сегодня, 6 марта, в Нур-Султане, где команды сыграют еще 8-го числа.

"Честно говоря, за "Магнитку" немного страшновато. Она ничем не выделялась в домашней части серии, завершившейся вничью. А теперь серия переехала в Казахстан, "Барыс" впервые в этом сезоне будет играть перед своими болельщиками (весь сезон он по случаю коронавируса отыграл с пустыми трибунами, а теперь обещали хоть сколько-то болельщиков разрешить). Конечно, услужливая статистика подскажет, что, по итогам всего регулярного чемпионата, "Барыс" занял шестое место, а по домашним матчам он был десятым в Восточной конференции. Но публика должна сказать свое веское слово, хотя бы в одном матче.

То есть по всему выходит, что и после казахстанской части серии нас ждет ничья, только со счетом 2-2. Разобраться бы теперь, кто из соперников в каком матче будет побеждать. Полагаю, что новизна игры со своими болельщиками должна сыграть решающую роль в матче равных соперников. Даже при том, что "Магнитка" - победитель Восточной конференции по гостевым матчам. Думаю, казахстанцы выковыряют себе вторую победу, причем вполне возможно, что вновь в овертайме. Ну а "Магнитка" возьмет свое в четвертой игре", - отметил он.

Напомним, что в первой игре "Магнитка" победила - 7:4, а во второй уступила в овертайме (1:2). Серия, в которой счет 1-1, продлится до четырех побед.