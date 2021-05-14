Только за деньги или без сезона в КХЛ. Как "Барыс" борется за своих игроков с конкурентами по Лиге

Лучший бомбардир "Барыса" в Кубке Гагарина и еще пару игроков атаки заинтересовали российские клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но казахстанцы были не против оставить их у себя. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Речь идет о Кирилле Панюкове, Дмитрии Шевченко и Кертисе Волке. Все трое получили квалификационные предложения от "Барыса", ведь находятся в статусе ограниченно свободных агентов, но еще не приняли их - у каждого, скорее всего, есть реальные альтернативные варианты в КХЛ или идут переговоры. Упоминаются "Ак Барс", "Металлург", "Авангард" и "Автомобилист" соответственно.

"Барыс" успел повторить предложение магнитогорского клуба Панюкову, поскольку обязан был это сделать в течение семи дней. Иначе форвард стал бы игроком "Металлурга", а казахстанский клуб получил бы за него только денежную компенсацию. Пришлось включиться в операцию казанскому "Ак Барсу", который сначала получил казахстанца, а затем провернул операцию с "Металлургом". Все, наверное, довольны.

До 31 мая в похожую ситуацию должны были попасть Шевченко с Волком, если "Барысу" придется повторять контрактные предложения других клубов, о которых пока нет фактической информации. Столичному клубу сначала пришлось бы побороться за игроков, а до 30 июня договориться с хоккеистами, обговорив с ними улучшенные контракты. Уроженец Канады сошел с дистанции и остался в "Барысе".

Но и тут возможен был вариант, если игроки откажутся от предложенных условий, то могут потерять возможность сыграть в сезоне КХЛ. Двое из трех решили вопросы со своим трудоустройством, остался Шевченко. Надеемся, что силовой форвард найдет применение своим способностям, как сделали его партнеры по сборной Казахстана.

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Напомним, казахстанский клуб подписал новые контракты только с некоторыми игроками из предыдущего состава, а из сборной Казахстана уехал 37-летний голкипер Хенрик Карлссон, у которого тоже нет действующего соглашения со столичным клубом.

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