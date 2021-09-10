Выбираемся из ямы, или почему "Барыс" должен обыграть московский "Спартак" в КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" выиграл первый матч в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а во встрече с московским "Спартаком" способен продолжить победную серию. Доводы в пользу успешной игры - в материале корреспондента Vesti.kz.

"Барыс" выдержал финальный напор хабаровского "Амура" (3:2), добыв первые очки в турнире. Москвичи стартовали с трех побед, а переиграть их сумел только "Салават Юлаев" (1:2). Казахстанцы идут девятыми на "Востоке", а "красно-белые" - в топ-4 на "Западе".

Фаворитами должны быть россияне, но мы считаем, что больше шансов на успех у "Барыса". Почему? "Спартак" выиграл в Нур-Султане только один матч из последних пяти, а в тех, которые проиграл, забил только один гол. Настоящая катастрофа. Не складываются у них матчи в Казахстане.

"Спартак" забил в первых четырех встречах 11 голов, но в выездной игре в Уфе только одну. Да и оппозиция у москвичей была не впечатляющая - "Адмирал" с "Амуром", проигравшие все стартовые матчи турнира. Только в матче с "Витязем" возникли проблемы, ведь победа досталась только в овертайме, а "Салавату Юлаеву", как мы упоминали, "Спартак" уступил.

К самым опасным в составе москвичей отнесем дебютанта турнира Эмиля Петтерссона, который набрал очки во всех стартовых играх - в каждом домашнем матче забил по голу. Также по четыре очка набрали Йори Лехтеря (1+3) и Сергей Широков (1+3). Лучшим бомбардиром "Барыса" на старте сезона является Кертис Волк (1+2).

Выводы. Казахстанская команда имеет все шансы реализовать преимущество своей площадки. Плюсом станет дополнительный день отдыха, поскольку "Барыс" проводил свой матч 8-го сентября, а "Спартак" - 9-го. Победа с небольшим преимуществом вполне устроит хозяев льда в Нур-Султане.

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Напомним, столичный клуб прервал серию из двух поражений, обыграв на своем льду хабаровский "Амур". Завтра, 11 сентября, "Барыс" сыграет с московским "Спартаком". С 14-го числа для столичного клуба стартует выездная серия - соперниками станут ЦСКА, рижское "Динамо" и "Йокерит".

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