17-летний вундеркинд и перспективный "великан". Проспекты "Барыса" будут разрывать КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" привлек в состав на новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) двух перспективных юниоров, но, попав в сложную ситуацию, "посадил их на банку". О паре проспектов, которых столичная команда не может потерять, - в материале корреспондента Vesti.kz.

Столичная команда "забуксовала" на старте турнира, проиграв "Салавату Юлаеву" с "Металлургом". Первые секунды в лиге получили 17-летний Алдияр Нурлан и 19-летний Ансар Шайхмедденов. Для КХЛ - не событие, но для "Барыса" - серьезный шаг.

Обновленному составу нужны молодые исполнители, которые могли бы в будущем сменить лидеров. Нурлан с Шайхмедденовым - добротные варианты. Оба рослые, а клуб заключил с ними долгосрочные контракты. Осталось сделать немного - закрепиться в составе и выиграть конкуренцию.

190-сантиметровый Шайхмедденов привлекается на позицию центрального нападающего, а в дебютной встрече провел около пяти минут. На счету Ансара восемь смен и три проигранных вбрасывания. Дальнейшее развитие "88"-го номера - одна из важнейших задач "Барыса".

Раскрыть возможности 183-сантметрового Нурлана - не менее глобальная цель. "79"-го номера, скорее всего, нужно вести аккуратно, поскольку такие исполнители нечасто попадают в состав в таком юном возрасте. На его счету всего 71 секунда в КХЛ, но он способен вырасти в снайпера, который принесет пользу клубу.

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Напомним, столичный клуб прервал серию из двух поражений, обыграв на своем льду хабаровский "Амур". 11 сентября "Барыс" примет на своем льду московский "Спартак". С 14 числа для столичного клуба стартует выездная серия - соперниками станут ЦСКА, рижское "Динамо" и "Йокерит".

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