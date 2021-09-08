Шведский универсал и канадская находка. Кто спасет "Барыс" в борьбе за выход в Кубок Гагарина

Шведский форвард Якоб Берглунд дебютирует за "Барыс" в матче с хабаровским "Амуром", а корреспондент Vesti.kz предлагает подобрать позиции в составе для новых легионеров перед продолжением борьбы за плей-офф в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

28-летний новобранец заявлен на первый матч как центрфорвард, но может сыграть слева в атаке. Во встрече с "Амуром" его можно назвать заменой для травмированного Романа Старченко. 185-сантиметровый Берглунд может подняться по ротации, ведь у него был неплохой отрезок, когда он играл за "Нефтехимик": набрал 26 очков в 44 встречах.

Кого он вытеснит? Например, Мэтта Фрэттина, который еще не набрал ни одного очка, или Кирилла Савицкого, также отыгравшего не результативно.

Если шведский новобранец останется в позиции центрального форварда, то выше третьей тройки вряд ли поднимется, ведь на ведущих ролях другие исполнители - Коди Куник с Кертисом Волком.

Другой новичок, 28-летний канадский защитник Джо Морроу, может оказаться в ведущей паре с Дарреном Дицем. Почему? В дуэте с лидером сейчас играет Егор Шалапов, но "левша" из Канады должен смотреться в этой позиции органичнее конкурента. Нет места и во второй паре обороны - вакансии разобрали шведы Олле Альсинг с Эриком Мартинссоном.

Ниже по ротации опускать Морроу смысла, наверное, тоже нет. Помимо Шалапова, который заигран со сборную Казахстана, игровое время тут должны получать другие исполнители из национальной команды - Самат Данияр, Валерий Орехов с Адилем Бекетаевым. Не совсем просматривается будущее в команде Романа Савченко, который неубедительно смотрелся в первых играх.

Провальный россиянин и беззубые канадцы. Зачем "Барысу" еще пара легионеров для КХЛ

Напомним, сегодня, 8 сентября "Барыс" играет с хабаровским "Амуром", а еще через три дня - с московским "Спартаком". С 14 числа для столичного клуба стартует выездная серия - соперниками станут ЦСКА, рижское "Динамо" и "Йокерит".

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