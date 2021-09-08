Новый нападающий из Швеции дебютирует за "Барыс". Назван состав на матч КХЛ

ХК "Барыс" назвал состав на домашний матч против хабаровского "Амура", сообщают Vesti.kz. Сегодня, 8 сентября, казахстанский клуб проведет третий матч в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Отметим, что в этой игре дебютирует шведский нападающий Якоб Берглунд. Ранее же стало известно о травме Романа Старченко.
Состав "Барыса":
Ортио (Бояркин)
Шалапов - Диц, Фрэттин - Куник - Томас
Альсинг - Мартинссон, Михайлис - Волк - Лилья
Данияр - Орехов, Шестаков - Берглунд - Савицкий
Асетов - Гурков - Петухов, Шайхмедденов - Мусоров
Встреча пройдет в Нур-Султане и начнется в 19:30 по местному времени. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна по этой ссылке.
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