Прямая трансляция третьего матча "Барыса" в новом сезоне КХЛ

Сегодня, 8 сентября, "Барыс" проведет третий матч в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

На этот раз соперником будет хабаровский "Амур". Встреча пройдет в Нур-Султане и начнется в 19:30 по местному времени. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Перед этим матчем "Барыс" располагается на предпоследнем, 11-м месте в Восточной конференции, в которой "Амур" с одним баллом в активе занимает девятую строчку.

В предыдущих матчах казахстанский клуб на своем льду уступил уфимскому "Салавату Юлаеву" (1:5) и магнитогорскому "Металлургу" (1:2).

Первую домашнюю серию подопечные Юрия Михайлиса закончат игрой с московским "Спартаком" 11 сентября.

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