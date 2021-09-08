"Барыс" сообщил о дебюте новичка из Швеции и травме форварда сборной Казахстана

Сегодня, 8 сентября, "Барыс" на своем льду примет хабаровский "Амур" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как информирует пресс-служба столичного клуба, за астанчан может дебютировать Якоб Берглунд. При этом хозяева могут лишиться одного из своих игроков.

"В понедельник в расположение команды прибыл нападающий Якоб Берглунд. Он прошел все необходимые медицинские процедуры и может уже сегодня дебютировать в составе "Барыса". Под вопросом участие в предстоящем поединке Романа Старченко, который получил повреждение в противостоянии с "Металлургом".

В прошлом сезоне "Барыс" и "Амур" провели четыре очных встречи. Три раза победу отпраздновал казахстанский коллектив", - говорится в сообщении клуба.

Игра начнется в 19:30 по времени Нур-Султана. Трансляция будет доступна по этой ссылке.

В предыдущих матчах казахстанский клуб на своем льду уступил уфимскому "Салавату Юлаеву" (1:5) и магнитогорскому "Металлургу" (1:2).

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