 0TSAj47BizFR77xo2LcpEl3ByEPjgtIP2EzbjzCV
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Новость дня!
Футзал Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Барыс" одержал первую победу в новом сезоне КХЛ

"Барыс" одержал первую победу в новом сезоне КХЛ
©ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ

ХК "Барыс" одержал домашнюю победу над "Амуром", сообщает корреспондент Vesti.kz. Она стала первой для команды в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Нур-Султане на "Барыс Арене" и завершилась победой хозяев со счетом 3:2. В этом матче дебютировал новичок команды - шведский форвард Якоб Берглунд.

Уже в начале первого периода "Барыс" уверенно вел в счете. Команды отыграли только минуту, когда хозяев вывел вперед Кертис Волк, которому ассистировал Никита Михайлис.

А спустя еще четыре минуты закрепил успех Алихан Асетов с передачи Дмитрия Гуркова.

Едва команды вышли на лед после первого перерыва, Мэтт Фрэттин был удален за задержку клюшкой. И "Барыс" в меньшинстве забросил сопернику третью шайбу. На этот раз ее забросил Аркадий Шестаков, голевая передача на счету Кирилла Савицкого.

Правда, в обороне команда не устояла и буквально через несколько секунд пропустила от форварда "Амура" Глеба Зырянова.

А уже на последней минуте хоккеисты "Амура" сократили разрыв до минимума благодаря броску Владимира Галузина. Но перевести игру в овертайм гости не успели. 

Подробнее со статистикой встречи можно ознакомиться здесь.

Напомним, что в двух предыдущих матчах КХЛ "Барыс" потерпел домашние поражения от "Салавата Юлаева" (1:5) и "Магнитки" (1:2). Следующую встречу команда проведет также в Нур-Султане - в субботу, 11 сентября, против московского "Спартака". А затем отправится на первый выезд в сезоне.

Шведский универсал и канадская находка. Кто спасет "Барыс" в борьбе за выход в Кубок Гагарина

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Амур

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 21:48
Хоккей
"Барыс" одержал первую победу в новом сезоне КХЛ "Барыс" одержал первую победу в новом сезоне КХЛ
Сегодня , 20:33
Хоккей
Шведский универсал и канадская находка. Кто спасет "Барыс" в борьбе за выход в Кубок Гагарина Шведский универсал и канадская находка. Кто спасет "Барыс" в борьбе за выход в Кубок Гагарина
Сегодня , 20:15
Хоккей
"Барыс" перевел Старченко в список травмированных "Барыс" перевел Старченко в список травмированных
Сегодня , 18:59
Хоккей
Новый нападающий из Швеции дебютирует за "Барыс". Назван состав на матч КХЛ Новый нападающий из Швеции дебютирует за "Барыс". Назван состав на матч КХЛ
Сегодня , 12:08
Хоккей
"Барыс" сообщил о дебюте новичка из Швеции и травме форварда сборной Казахстана "Барыс" сообщил о дебюте новичка из Швеции и травме форварда сборной Казахстана
Сегодня , 10:10
Хоккей
Прямая трансляция третьего матча "Барыса" в новом сезоне КХЛ Прямая трансляция третьего матча "Барыса" в новом сезоне КХЛ
Вчера , 23:29
Хоккей
Последние пару лет "Барыс" был действительно хорош - видеоинтервью шведского новичка о трудном старте и целях на сезон Последние пару лет "Барыс" был действительно хорош - видеоинтервью шведского новичка о трудном старте и целях на сезон
Вчера , 20:11
Хоккей
Провальный россиянин и беззубые канадцы. Зачем "Барысу" еще пара легионеров для КХЛ Провальный россиянин и беззубые канадцы. Зачем "Барысу" еще пара легионеров для КХЛ
Вчера , 12:22
Хоккей
Это не китайцев громить, или кого нужно наказать в "Барысе" за стартовые поражения в КХЛ Это не китайцев громить, или кого нужно наказать в "Барысе" за стартовые поражения в КХЛ
6 сентября, 22:00
Хоккей
Много хаоса и суеты, или какое место занимает "Барыс" в гонке за выход в Кубок Гагарина после неудачного старта в КХЛ Много хаоса и суеты, или какое место занимает "Барыс" в гонке за выход в Кубок Гагарина после неудачного старта в КХЛ
6 сентября, 20:57
Хоккей
Во всем виноват Даррен Диц, или почему лидер "Барыса" проваливает старт сезона в КХЛ Во всем виноват Даррен Диц, или почему лидер "Барыса" проваливает старт сезона в КХЛ
6 сентября, 10:33
Хоккей
"Отберите повязку у Дица, зажрался получать 100 лямов". Фанаты ополчились против капитана "Барыса" "Отберите повязку у Дица, зажрался получать 100 лямов". Фанаты ополчились против капитана "Барыса"
6 сентября, 08:47
Хоккей
"Михайлис активно шел на эксперименты". КХЛ - о втором поражении "Барыса" "Михайлис активно шел на эксперименты". КХЛ - о втором поражении "Барыса"
5 сентября, 19:10
Хоккей
"Барыс" проиграл второй домашний матч подряд на старте КХЛ "Барыс" проиграл второй домашний матч подряд на старте КХЛ
5 сентября, 10:46
Хоккей
"Барыс" представил анонс домашнего матча с "Магниткой" "Барыс" представил анонс домашнего матча с "Магниткой"
5 сентября, 08:21
Хоккей
Прямая трансляция второго матча "Барыса" в новом сезоне КХЛ Прямая трансляция второго матча "Барыса" в новом сезоне КХЛ
4 сентября, 22:25
Хоккей
Казахстанский хоккеист забросил вторую шайбу за "Ак Барс". Казанцы проиграли, ведя 3:0 Казахстанский хоккеист забросил вторую шайбу за "Ак Барс". Казанцы проиграли, ведя 3:0
4 сентября, 18:18
Хоккей
Эксперт оценил первый матч "Барыса" в новом сезоне КХЛ и назвал главную проблему клуба Эксперт оценил первый матч "Барыса" в новом сезоне КХЛ и назвал главную проблему клуба
4 сентября, 13:04
Хоккей
17-летний казахстанец стал самым молодым дебютантом в истории "Барыса" в КХЛ 17-летний казахстанец стал самым молодым дебютантом в истории "Барыса" в КХЛ
4 сентября, 08:10
Хоккей
"Перебросали соперника практически в три раза". КХЛ - о поражении "Барыса" в первом матче нового сезона "Перебросали соперника практически в три раза". КХЛ - о поражении "Барыса" в первом матче нового сезона
3 сентября, 23:33
Хоккей
Михайлис назвал причины поражения от "Салавата Юлаева" и объяснил свой выбор в пользу Бояркина Михайлис назвал причины поражения от "Салавата Юлаева" и объяснил свой выбор в пользу Бояркина
3 сентября, 23:16
Хоккей
"Мы заслужили победу". Тренер "Салавата Юлаева" - о разгроме над "Барысом" на старте КХЛ "Мы заслужили победу". Тренер "Салавата Юлаева" - о разгроме над "Барысом" на старте КХЛ
3 сентября, 21:45
Хоккей
"Барыс" стартовал с крупного поражения в новом сезоне КХЛ "Барыс" стартовал с крупного поражения в новом сезоне КХЛ
3 сентября, 18:35
Хоккей
"Барыс" огласил состав на первый матч в новом сезоне КХЛ "Барыс" огласил состав на первый матч в новом сезоне КХЛ
3 сентября, 16:05
Хоккей
"Барыс" перед стартом в КХЛ подписал защитника с опытом игры в НХЛ "Барыс" перед стартом в КХЛ подписал защитника с опытом игры в НХЛ
3 сентября, 14:28
Хоккей
"Диц - мой король!". Топ-фото девушки-казашки самого дорогого хоккеиста КХЛ из "Барыса" "Диц - мой король!". Топ-фото девушки-казашки самого дорогого хоккеиста КХЛ из "Барыса"
3 сентября, 09:34
Хоккей
"Давно не было такого накала". Форвард сборной Казахстана - о дебютной шайбе и старте в новом сезоне КХЛ с "Ак Барсом" "Давно не было такого накала". Форвард сборной Казахстана - о дебютной шайбе и старте в новом сезоне КХЛ с "Ак Барсом"
3 сентября, 08:57
Хоккей
Прямая трансляция первого матча "Барыса" в новом сезоне КХЛ Прямая трансляция первого матча "Барыса" в новом сезоне КХЛ
2 сентября, 22:44
Хоккей
Казахстанский хоккеист забил первый гол "Ак Барса" в КХЛ. Он получился на загляденье Казахстанский хоккеист забил первый гол "Ак Барса" в КХЛ. Он получился на загляденье
2 сентября, 21:57
Хоккей
"У клуба серьезные проблемы с финансированием". В России оценили шведского новичка "Барыса" "У клуба серьезные проблемы с финансированием". В России оценили шведского новичка "Барыса"
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus