"Барыс" одержал первую победу в новом сезоне КХЛ

ХК "Барыс" одержал домашнюю победу над "Амуром", сообщает корреспондент Vesti.kz. Она стала первой для команды в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Нур-Султане на "Барыс Арене" и завершилась победой хозяев со счетом 3:2. В этом матче дебютировал новичок команды - шведский форвард Якоб Берглунд.

Уже в начале первого периода "Барыс" уверенно вел в счете. Команды отыграли только минуту, когда хозяев вывел вперед Кертис Волк, которому ассистировал Никита Михайлис.

А спустя еще четыре минуты закрепил успех Алихан Асетов с передачи Дмитрия Гуркова.

Едва команды вышли на лед после первого перерыва, Мэтт Фрэттин был удален за задержку клюшкой. И "Барыс" в меньшинстве забросил сопернику третью шайбу. На этот раз ее забросил Аркадий Шестаков, голевая передача на счету Кирилла Савицкого.

Правда, в обороне команда не устояла и буквально через несколько секунд пропустила от форварда "Амура" Глеба Зырянова.

А уже на последней минуте хоккеисты "Амура" сократили разрыв до минимума благодаря броску Владимира Галузина. Но перевести игру в овертайм гости не успели.

Подробнее со статистикой встречи можно ознакомиться здесь.

Напомним, что в двух предыдущих матчах КХЛ "Барыс" потерпел домашние поражения от "Салавата Юлаева" (1:5) и "Магнитки" (1:2). Следующую встречу команда проведет также в Нур-Султане - в субботу, 11 сентября, против московского "Спартака". А затем отправится на первый выезд в сезоне.

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