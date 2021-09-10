 iTb3mXh3Vrv7zSGlA1HBTLNoSc4joO85VLq5zWHz
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Новость дня!
Футзал Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Все потеряно? Где оказался "Барыс" после стартовых матчей в новом сезоне КХЛ

Все потеряно? Где оказался "Барыс" после стартовых матчей в новом сезоне КХЛ
©
Новости спорта Хоккей КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" поднялся со дна таблицы Восточной конференции после первой победы в стартовавшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но борьбу за места в топ-8 еще проигрывает. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Выигрыш в основное время у "Амура" принес два очка, что продвинуло столичную команду на девятое место в конференции. По потерянным очкам казахстанцы могут рассчитывать на прогресс еще выше - на место шестое-седьмое. А возглавил гонку "Салават Юлаев" с четырьмя победами подряд - именно он нанес "Барысу" первое поражение в сезоне.

Без поражений идет "Нефтехимик", который неплохо показал себя в межсезонье и будет бороться за место в топ-8. На третьем месте "Авангард" с шестью очками, но каждый матч похож для омичей на настоящую битву. "Трактор" с "Металлургом" замыкают ведущую пятерку клубов, немного оторвавшись от нижестоящих конкурентов.

Три команды, как и "Барыс", начинают выправлять ситуацию. Речь идет об "Ак Барсе", "Сибири" и "Автомобилисте". Казанцы начали турнир с победы, а затем отпустили пару практически выигранных матчей. Очко удалось набрать только в дуэли с ЦСКА. Новосибирцы с екатеринбуржцами победили в последних играх после стартовых поражений.

Замыкающие места "Куньлуня", "Амура" и "Адмирала" не должны удивлять. Аутсайдеры могут отобрать очки у фаворитов, но вряд ли будут претендовать на выход в плей-офф. Например, китайской команде удалось обыграть "Ак Барс", а "Амур" отобрал очко у "Авангарда", но вряд ли они смогут так стабильно биться с командами - претендентами на топ-8.

Таким образом, хоть "Барыс" и неудачно начал сезон, но конкуренты тоже испытывают проблемы. Отставания практически нет, но нужно показывать более уверенную игру, ведь даже "Амур" имел шансы наказать столичных хоккеистов в концовке очного матча. Прогноз остается прежним - "Барыс" способен бороться за седьмое-восьмое место на "Востоке".

17-летний вундеркинд и перспективный "великан". Проспекты "Барыса" будут разрывать КХЛ

Напомним, столичный клуб прервал серию из двух поражений, обыграв на своем льду хабаровский "Амур". 11 сентября "Барыс" примет на своем льду московский "Спартак". С 14 числа для столичного клуба стартует выездная серия - соперниками станут ЦСКА, рижское "Динамо" и "Йокерит".

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Нефтехимик Салават Юлаев Ак Барс Амур Автомобилист Авангард

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 11:08
Хоккей
Все потеряно? Где оказался "Барыс" после стартовых матчей в новом сезоне КХЛ Все потеряно? Где оказался "Барыс" после стартовых матчей в новом сезоне КХЛ
Сегодня , 10:08
Хоккей
"Хотел попасть в команду, которая борется за чемпионство". Форвард сборной Казахстана - о переходе из "Барыса" в "Авангард" "Хотел попасть в команду, которая борется за чемпионство". Форвард сборной Казахстана - о переходе из "Барыса" в "Авангард"
Вчера , 22:06
Хоккей
17-летний вундеркинд и перспективный "великан". Проспекты "Барыса" будут разрывать КХЛ 17-летний вундеркинд и перспективный "великан". Проспекты "Барыса" будут разрывать КХЛ
Вчера , 16:37
Хоккей
Как его остановить? "Барыс" отметил игру форварда сборной Казахстана в матче КХЛ с "Амуром" Как его остановить? "Барыс" отметил игру форварда сборной Казахстана в матче КХЛ с "Амуром"
8 сентября, 23:10
Хоккей
"Вы эту победу заслужили!". "Барыс" показал видео из раздевалки после первого успеха в сезоне КХЛ "Вы эту победу заслужили!". "Барыс" показал видео из раздевалки после первого успеха в сезоне КХЛ
8 сентября, 22:59
Хоккей
Видеообзор матча, или как "Барыс" одержал первую победу в новом сезоне КХЛ Видеообзор матча, или как "Барыс" одержал первую победу в новом сезоне КХЛ
8 сентября, 22:17
Хоккей
Главный тренер "Барыса" высказался о первой победе в новом сезоне КХЛ и новичке из Швеции Главный тренер "Барыса" высказался о первой победе в новом сезоне КХЛ и новичке из Швеции
8 сентября, 22:11
Хоккей
Тренер "Амура" нашел объяснение поражению от "Барыса" в КХЛ Тренер "Амура" нашел объяснение поражению от "Барыса" в КХЛ
8 сентября, 21:48
Хоккей
"Барыс" одержал первую победу в новом сезоне КХЛ "Барыс" одержал первую победу в новом сезоне КХЛ
8 сентября, 20:33
Хоккей
Шведский универсал и канадская находка. Кто спасет "Барыс" в борьбе за выход в Кубок Гагарина Шведский универсал и канадская находка. Кто спасет "Барыс" в борьбе за выход в Кубок Гагарина
8 сентября, 20:15
Хоккей
"Барыс" перевел Старченко в список травмированных "Барыс" перевел Старченко в список травмированных
8 сентября, 18:59
Хоккей
Новый нападающий из Швеции дебютирует за "Барыс". Назван состав на матч КХЛ Новый нападающий из Швеции дебютирует за "Барыс". Назван состав на матч КХЛ
8 сентября, 12:08
Хоккей
"Барыс" сообщил о дебюте новичка из Швеции и травме форварда сборной Казахстана "Барыс" сообщил о дебюте новичка из Швеции и травме форварда сборной Казахстана
8 сентября, 10:10
Хоккей
Прямая трансляция третьего матча "Барыса" в новом сезоне КХЛ Прямая трансляция третьего матча "Барыса" в новом сезоне КХЛ
7 сентября, 23:29
Хоккей
Последние пару лет "Барыс" был действительно хорош - видеоинтервью шведского новичка о трудном старте и целях на сезон Последние пару лет "Барыс" был действительно хорош - видеоинтервью шведского новичка о трудном старте и целях на сезон
7 сентября, 20:11
Хоккей
Провальный россиянин и беззубые канадцы. Зачем "Барысу" еще пара легионеров для КХЛ Провальный россиянин и беззубые канадцы. Зачем "Барысу" еще пара легионеров для КХЛ
7 сентября, 12:22
Хоккей
Это не китайцев громить, или кого нужно наказать в "Барысе" за стартовые поражения в КХЛ Это не китайцев громить, или кого нужно наказать в "Барысе" за стартовые поражения в КХЛ
6 сентября, 22:00
Хоккей
Много хаоса и суеты, или какое место занимает "Барыс" в гонке за выход в Кубок Гагарина после неудачного старта в КХЛ Много хаоса и суеты, или какое место занимает "Барыс" в гонке за выход в Кубок Гагарина после неудачного старта в КХЛ
6 сентября, 20:57
Хоккей
Во всем виноват Даррен Диц, или почему лидер "Барыса" проваливает старт сезона в КХЛ Во всем виноват Даррен Диц, или почему лидер "Барыса" проваливает старт сезона в КХЛ
6 сентября, 10:33
Хоккей
"Отберите повязку у Дица, зажрался получать 100 лямов". Фанаты ополчились против капитана "Барыса" "Отберите повязку у Дица, зажрался получать 100 лямов". Фанаты ополчились против капитана "Барыса"
6 сентября, 08:47
Хоккей
"Михайлис активно шел на эксперименты". КХЛ - о втором поражении "Барыса" "Михайлис активно шел на эксперименты". КХЛ - о втором поражении "Барыса"
5 сентября, 19:10
Хоккей
"Барыс" проиграл второй домашний матч подряд на старте КХЛ "Барыс" проиграл второй домашний матч подряд на старте КХЛ
5 сентября, 10:46
Хоккей
"Барыс" представил анонс домашнего матча с "Магниткой" "Барыс" представил анонс домашнего матча с "Магниткой"
5 сентября, 08:21
Хоккей
Прямая трансляция второго матча "Барыса" в новом сезоне КХЛ Прямая трансляция второго матча "Барыса" в новом сезоне КХЛ
4 сентября, 22:25
Хоккей
Казахстанский хоккеист забросил вторую шайбу за "Ак Барс". Казанцы проиграли, ведя 3:0 Казахстанский хоккеист забросил вторую шайбу за "Ак Барс". Казанцы проиграли, ведя 3:0
4 сентября, 18:18
Хоккей
Эксперт оценил первый матч "Барыса" в новом сезоне КХЛ и назвал главную проблему клуба Эксперт оценил первый матч "Барыса" в новом сезоне КХЛ и назвал главную проблему клуба
4 сентября, 13:04
Хоккей
17-летний казахстанец стал самым молодым дебютантом в истории "Барыса" в КХЛ 17-летний казахстанец стал самым молодым дебютантом в истории "Барыса" в КХЛ
4 сентября, 08:10
Хоккей
"Перебросали соперника практически в три раза". КХЛ - о поражении "Барыса" в первом матче нового сезона "Перебросали соперника практически в три раза". КХЛ - о поражении "Барыса" в первом матче нового сезона
3 сентября, 23:33
Хоккей
Михайлис назвал причины поражения от "Салавата Юлаева" и объяснил свой выбор в пользу Бояркина Михайлис назвал причины поражения от "Салавата Юлаева" и объяснил свой выбор в пользу Бояркина
3 сентября, 23:16
Хоккей
"Мы заслужили победу". Тренер "Салавата Юлаева" - о разгроме над "Барысом" на старте КХЛ "Мы заслужили победу". Тренер "Салавата Юлаева" - о разгроме над "Барысом" на старте КХЛ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus