Все потеряно? Где оказался "Барыс" после стартовых матчей в новом сезоне КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" поднялся со дна таблицы Восточной конференции после первой победы в стартовавшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но борьбу за места в топ-8 еще проигрывает. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Выигрыш в основное время у "Амура" принес два очка, что продвинуло столичную команду на девятое место в конференции. По потерянным очкам казахстанцы могут рассчитывать на прогресс еще выше - на место шестое-седьмое. А возглавил гонку "Салават Юлаев" с четырьмя победами подряд - именно он нанес "Барысу" первое поражение в сезоне.

Без поражений идет "Нефтехимик", который неплохо показал себя в межсезонье и будет бороться за место в топ-8. На третьем месте "Авангард" с шестью очками, но каждый матч похож для омичей на настоящую битву. "Трактор" с "Металлургом" замыкают ведущую пятерку клубов, немного оторвавшись от нижестоящих конкурентов.

Три команды, как и "Барыс", начинают выправлять ситуацию. Речь идет об "Ак Барсе", "Сибири" и "Автомобилисте". Казанцы начали турнир с победы, а затем отпустили пару практически выигранных матчей. Очко удалось набрать только в дуэли с ЦСКА. Новосибирцы с екатеринбуржцами победили в последних играх после стартовых поражений.

Замыкающие места "Куньлуня", "Амура" и "Адмирала" не должны удивлять. Аутсайдеры могут отобрать очки у фаворитов, но вряд ли будут претендовать на выход в плей-офф. Например, китайской команде удалось обыграть "Ак Барс", а "Амур" отобрал очко у "Авангарда", но вряд ли они смогут так стабильно биться с командами - претендентами на топ-8.

Таким образом, хоть "Барыс" и неудачно начал сезон, но конкуренты тоже испытывают проблемы. Отставания практически нет, но нужно показывать более уверенную игру, ведь даже "Амур" имел шансы наказать столичных хоккеистов в концовке очного матча. Прогноз остается прежним - "Барыс" способен бороться за седьмое-восьмое место на "Востоке".

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Напомним, столичный клуб прервал серию из двух поражений, обыграв на своем льду хабаровский "Амур". 11 сентября "Барыс" примет на своем льду московский "Спартак". С 14 числа для столичного клуба стартует выездная серия - соперниками станут ЦСКА, рижское "Динамо" и "Йокерит".

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