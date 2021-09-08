"Вы эту победу заслужили!". "Барыс" показал видео из раздевалки после первого успеха в сезоне КХЛ

ХК "Барыс" показал видео своей раздевалки после победы над хабаровским "Амуром", которая стала для команды первой в нынешнем сезоне КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Подопечные Юрия Михайлиса выиграли со счетом 3:2. Он отметил в раздевалке, что особенно понравилось, как команда мощно начала первый период.

"С победой всех хочу поздравить. Вы эту победу заслужили. Она нам очень нужна, очень важная победа. Очень много сил отдали, но приятная усталость, наверное, у всех вас. Вы все молодцы, хорошо отработали. Особенно понравился первый период - мощно начали. Мы это умеем и надо продолжать это делать. Всех с победой, молодчики!" - обратился Михайлис к хоккеистам.

Следующий матч "Барыс" проведет в Нур-Султане в субботу, 11 сентября, против московского "Спартака".

Видеообзор матча, или как "Барыс" одержал первую победу в новом сезоне КХЛ

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