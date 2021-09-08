Видеообзор матча, или как "Барыс" одержал первую победу в новом сезоне КХЛ

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча "Барыс" - "Амур", в котором казахстанский клуб одержал первую победу в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Как сообщают Vesti.kz, встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 3:2. В составе "Барыса" заброшенными шайбами отметились Кертис Волк, Алихан Асетов и Аркадий Шестаков.

Следующий матч "Барыс" проведет также в Нур-Султане - в субботу, 11 сентября, против московского "Спартака".

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