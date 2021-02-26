"Все молодчики!". "Барыс" показал видео из победной раздевалки после матча с "Куньлунем"

ХК "Барыс" показал видео своей победной раздевалки после матча с китайским "Куньлунем", сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла на выезде и завершилась победой казахстанской команды со счетом 3:0. После матча главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис похвалил своих подопечных.

"Все молодчики! Хорошо отработали, парни!" - сказал Михайлис в раздевалке.

Напомним, "Барыс" на выезде победил "Куньлунь" со счетом 3:0. Следующий матч команда Михайлиса проведет 27 февраля на выезде против омского "Авангарда". Он станет последним в регулярном чемпионате.

Избежали "Ак Барс". В конференции "Барыса" определилась первая пара плей-офф КХЛ