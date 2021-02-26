"Все молодчики!". "Барыс" показал видео из победной раздевалки после матча с "Куньлунем"

ХК "Барыс" показал видео своей победной раздевалки после матча с китайским "Куньлунем", сообщают Vesti.kz.
Встреча прошла на выезде и завершилась победой казахстанской команды со счетом 3:0. После матча главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис похвалил своих подопечных.
"Все молодчики! Хорошо отработали, парни!" - сказал Михайлис в раздевалке.
Напомним, "Барыс" на выезде победил "Куньлунь" со счетом 3:0. Следующий матч команда Михайлиса проведет 27 февраля на выезде против омского "Авангарда". Он станет последним в регулярном чемпионате.
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