"Все молодчики!". "Барыс" показал видео из победной раздевалки после матча с "Куньлунем"

Михайлис похвалил команду.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 09:56

ХК "Барыс" показал видео своей победной раздевалки после матча с китайским "Куньлунем", сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла на выезде и завершилась победой казахстанской команды со счетом 3:0. После матча главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис похвалил своих подопечных. 

"Все молодчики! Хорошо отработали, парни!" - сказал Михайлис в раздевалке.

Напомним, "Барыс" на выезде победил "Куньлунь" со счетом 3:0. Следующий матч команда Михайлиса проведет 27 февраля на выезде против омского "Авангарда". Он станет последним в регулярном чемпионате. 

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Метки:
Барыс в КХЛ Куньлунь
Хоккей КХЛ
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Сегодня 09:56
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