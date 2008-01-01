Все игроки КХЛ успешно прошли антидопинговое тестирование

Все игроки Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) успешно прошли антидопинговое онлайн-обучение и тестирование в этом сезоне, сообщается на сайте лиги.

"КХЛ - единственная профессиональная лига в России, самостоятельно проводящая антидопинговую деятельность. Как и год назад, подписан меморандум с Международной федерацией хоккея (IIHF) о прямом взаимодействии на сезон-2020/2021 и сотрудничестве в сфере допинг-контроля", - говорится в сообщении.

С сентября по ноябрь 2020 года КХЛ совместно с IIHF провела 92 тестирования.

По поводу COVID-19 сообщается, что на 16 декабря было проведено около 74 000 исследований, из них 64 000 - методом ПЦР, и 10 000 - IgG + IgA. За весь период в КХЛ, МХЛ, ЖХЛ переболел 1 251 человек (игроки и сотрудники клубов).