Вратарю "Барыса" сообщили плохие новости после провала в КХЛ

Новости спорта Хоккей КХЛ
16 февраля 13:16
©ХК "Барыс"

Российский эксперт и журналист Алексей Шевченко объяснил, почему не сыграл его прогноз в матче столичного "Барыса" против минского "Динамо" (2:5), по итогам которого казахстанский клуб потерял шансы на попадание в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Также он поставил крест на карьере голкипера "Барыса" Юлиуса Гудачека в КХЛ.

"Мой прогноз - 5:4.

Почему не угадал?

В споре двух кризисных клубов сломался "Барыс". Но мог и Минск. Чистая удача.

Что мы увидели?

Юлиус Гудачек закончил карьеру в КХЛ", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Шевченко подыскал замену для главного тренера "Барыса" Андрея Скабелки.

Далее астанчанам предстоит выездная серия игр против пекинского "Куньлуня" (18 февраля), омского "Авангарда" (20 февраля) и новосибирской "Сибири" (22 февраля). Перед этими матчами они с 59 очками находятся на последнем, 11-м месте в таблице Восточной конференции.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 08:18
КХЛ
Прямая трансляция матча "Барыса" с "Куньлунем" в КХЛ
Вчера , 21:33
КХЛ
"Барыс" назвал состав на последнюю выездную серию в КХЛ
Вчера , 17:47
КХЛ
Капитан "Барыса" рассказал о шансах сыграть за Казахстан после бронзы Олимпиады-2018
Вчера , 17:23
КХЛ
Известный казахстанский комментатор назвал главную причину провала "Барыса"
Вчера , 07:30
КХЛ
Следующий соперник "Барыса" потерпел второе подряд разгромное поражение в КХЛ
16 февраля, 18:05
КХЛ
"Такого еще не было". Известный блогер раскритиковал "Барыс" и назвал сезон в КХЛ кошмарным
16 февраля, 13:16
КХЛ
Вратарю "Барыса" сообщили плохие новости после провала в КХЛ
16 февраля, 08:00
КХЛ
"Барысу" "нашли" нового тренера после провала в КХЛ
16 февраля, 00:45
КХЛ
Андрею Скабелке предрекли незавидное будущее после провала "Барыса" в КХЛ
15 февраля, 23:39
КХЛ
"Барыс" официально лишился шансов на выход в плей-офф КХЛ
© 2008 - 2023 ТОО «EML»