Вратарь владивостокского "Адмирала" и сборной Казахстана по хоккею Никита Бояркин стал одним из героев домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против петербургского СКА, передают Vesti.kz.

Хозяева льда победили со счётом 4:0, а Бояркин не только отразил 39 бросков по своим воротам, записав на свой счёт третий "сухарь" в нынешнем сезоне, но и был официально признан автором заброшенной шайбы.

Уникальный эпизод произошёл на 54-й минуте встречи, когда гости заменили вратаря на шестого хоккеиста при игре в большинстве "6 на 4". В ходе атаки игроки СКА совершили грубую ошибку и случайно отправили шайбу в собственные пустые ворота. Поскольку последним из игроков "Адмирала" шайбы коснулся именно Бояркин, гол был записан на его имя.

До этого у "Адмирала" отличились Егор Чезганов (9-я минута), Иван Янченко (21-я) и Даниэль Усманов (37-я).

Напомним, что летом астанинский "Барыс" по собственной инициативе расторг контракт с Бояркиным, подписавшим впоследствии однолетний контракт с "Адмиралом".

"Адмирал", набрав 23 очка, занимает шестое место в таблице Восточной конференции. Следующую игру в КХЛ владивостокский клуб проведёт на своём льду с "Барысом" 6 ноября.