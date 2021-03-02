Вратарь сборной Казахстана Хенрик Карлссон оформил голевую передачу в стартовом матче "Барыса" в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Металлурга", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче в Магнитогорске уроженец Швеции поучаствовал во взятии ворот и помог своему клубу сократить счет до 4:5. Вместе с капитаном Дарреном Дицем он отдал пас на на 37-й минуте Филу Варону, который реализовал большинство.

Отметим, что это уже вторая голевая передача Карлссона в сезоне - ранее он отличился в матче "регулярки" против "Ак Барса". Всего же в его активе это уже шестой ассист в КХЛ - пятый за казахстанский клуб и еще один он оформил в составе финского "Йокерита".