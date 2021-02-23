Вратарь "Барыса" Хенрик Карлссон отдал голевую передачу в матче против "Ак Барса"

Он помог своей команде открыть счет.

Хенрик Карлссон. Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Вчера 18:52

Вратарь сборной Казахстана Хенрик Карлссон оформил голевую передачу в матче "Барыса" против "Ак Барса", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче в Казани уроженец Швеции помог казахстанскому клубу открыть счет. Карлссон остановил шайбу у своих ворот, затем атаку подхватил капитан Даррен Диц, он дал пас Кертису Волку, который и поразил ворота соперника. Хоккеисты реализовали большинство на последней минуте первого периода. 

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Отметим, что Карлссон не первый раз отдает голевую передачу. В его активе это уже пятый ассист в КХЛ - четвертый за "Барыс" и еще один он оформил в составе финского "Йокерита". 

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Метки:
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0
Вчера 18:52
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