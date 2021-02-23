Вратарь сборной Казахстана Хенрик Карлссон оформил голевую передачу в матче "Барыса" против "Ак Барса", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче в Казани уроженец Швеции помог казахстанскому клубу открыть счет. Карлссон остановил шайбу у своих ворот, затем атаку подхватил капитан Даррен Диц, он дал пас Кертису Волку, который и поразил ворота соперника. Хоккеисты реализовали большинство на последней минуте первого периода.

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Отметим, что Карлссон не первый раз отдает голевую передачу. В его активе это уже пятый ассист в КХЛ - четвертый за "Барыс" и еще один он оформил в составе финского "Йокерита".

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