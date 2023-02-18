Сегодня, 18 февраля, "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ нанес на выезде поражение "Куньлуню", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Мытищах, где китайский клуб принимает своих соперников, завершилась в овертайме в пользу казахстанского клуба - 2:1. Шайбы в составе "Барыса" на свой счет записали Линден Вей и Никита Михайлис.

Отметим, что астанчане потеряли шансы на попадание в плей-офф КХЛ. Далее их ждут выездные игры против омского "Авангарда" (20 февраля) и новосибирской "Сибири" (22 февраля).

"Куньлунь" также является неудачником "регулярки" КХЛ. Китайский клуб с 48 очками идет на предпоследнем, 10-м месте в таблице Западной конференции.