Вернулся ли Даррен Диц? "Барыс" назвал состав на матч КХЛ

ХК "Барыс" назвал состав на домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Витязя", сообщает корреспондент Vesti.kz.
В составе снова не оказалось капитана Даррена Дица, без которого команда проводила несколько последних встреч. Вопреки слухам, что хоккеист таким образом наказан за плохую игру, сегодня стало известно, что защитник провел первую тренировку после болезни.
Состав "Барыса":
Бояркин (Шутов)
Морроу - Мартинссон, Фрэттин - Вей - Юрчо
Савченко - Орехов, Лилья - Волк - Михайлис
Данияр- Шалапов, Старченко - Куник - Гурков
Шестаков - Берглунд - Петухов, Шайхмедденов
Напомним, встреча пройдет сегодня, 27 ноября, в Нур-Султане и начнется в 17:00. Трансляция будет доступна здесь.