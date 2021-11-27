Прямая трансляция матча "Барыса" с худшей командой "Запада" в КХЛ

Сегодня, 27 ноября, "Барыс" проведет очередной матч в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

На этот раз столичный клуб дома сыграет с подольским "Витязем". Начало - в 17:00. Игру в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Перед этим матчем "Витязь" с 26 очками занимает последнее, 12-е место в таблице Западной конференции, а "Барыс" располагается на девятой строчке на "Востоке", набрав 30 баллов.

Астанчане имеют серию из трех побед подряд. Ранее они обыграли "Северсталь" (4:3 ОТ), минское "Динамо" (3:2 Б) и нижегородское "Торпедо" (4:2).