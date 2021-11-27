Появились новости о Дице и потере "Барыса" перед матчем в КХЛ

"Барыс" понес потерю перед матчем с "Витязем" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Как информирует пресс-служба столичного клуба, Кирилл Савицкий не сможет принять участие в предстоящем матче из-за повреждения, полученного в прошлой игре с "Торпедо".
А вот Даррен Диц и Олле Альсинг провели первую тренировку после болезни.
Встреча пройдет сегодня, 27 ноября, в Нур-Султане и начнется в 17:00. Трансляция будет доступна здесь.
"Рисковать деньгами не следует". Назван победитель матча КХЛ "Барыс" - "Витязь"