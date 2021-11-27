"Рисковать деньгами не следует". Назван победитель матча КХЛ "Барыс" - "Витязь"

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/22 "Барыс" - "Витязь". Он считает, что успеха добьются подопечные Юрия Михайлиса.

Встреча пройдет сегодня, 27 ноября, в Нур-Султане и начнется в 17:00. Трансляция будет доступна здесь.

"Когда, казалось бы, сильный и почти непобедимый "Салават Юлаев" сперва "всухую" влетает дома нижегородскому "Торпедо", а потом, снова дома, не может отскочить от "Витязя", проигрывая ему в серии послематчевых буллитов, то понимаешь, что дело не в резком усилении игры нижегородцев и подольчан, а в резком ухудшении у "Салавата". То есть заморачиваться победой "Витязя" в Уфе не следует, был бы "Салават" нормальным, полетели бы от подольчан клочки по закоулочкам.

На фоне нынешнего "Салавата" даже "Барыс", ныне не попадающий в зону плей-офф Восточной конференции, выглядит, право слово, островком стабильности. Поскольку казахстанцы без излишнего рвения и душевного надрыва разобрались дома с тем же самым "Торпедо", которое не позволило "юлаевцам" забить себе ни единой шайбы. И уж коли "Барыс" с таким "Торпедо" разобрался, то и с "Витязем", даст Бог, разберется. Да и как не разобраться, если подольчане не могут обыграть казахстанцев вот уже восемь матчей, а последняя победа "Витязя" датирована декабрем 2016 года. А в Казахстане "витязи" в последний раз побеждали и вовсе в 2014 году, после чего были сплошные поражения.

Иными словами, глядя на общее более чем трехкратное преимущество "Барыса" по количеству побед в "междусобойчиках", трудно предположить иной результат, чем домашнюю победу казахстанских парней. Да, такой прогноз выглядит насквозь непатриотично, но на сегодняшний день у меня другого нет. Итак, домашняя победа "Барыса", в основное время, со счетом… да, в принципе, с любым счетом и любым преимуществом - на это закладываться и рисковать деньгами не следует", - приводит его слова "РБ".

Перед этой игрой "Витязь" с 26 очками занимает последнее, 12-е место в таблице Западной конференции, а "Барыс" идет девятым на "Востоке", набрав 30 баллов.