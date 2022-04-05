"В чем я не прав?". "Барыс" требуют "наказать" перед сезоном в КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" вошел в состав участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но телеграм-канал "Держи передачу" предлагает изменить порог для отбора в Кубок Гагарина.

Ранее был утвержден состав участников нового сезона лиги, но казахстанцы еще не закрыли долги по заработной плате.

"Но все-таки это условная цифра. Сейчас что-то утверждать нельзя. Под вопросом будущее "Северстали". Долги по зарплате в "Динамо Москва" и "Барысе". Или теперь долги будут прощать. Как вообще можно сейчас утверждать состав участников?

22 команды, по 11 в конференции. Всего по 3 клуба не попадают в плей-офф. Это надо менять. Пусть в плей-офф попадают по 4 клуба. В чем я не прав?

Еще удивило, что КХЛ утверждает состав участников турнира, но при этом признает, что, вероятно, возникнут серьезные проблемы с авиаперевозчиками. Чего вообще собирались, непонятно. Ситуация в мире меняется, пока в худшую для нас сторону. Как сейчас можно прогнозировать сезон? На каком основании?" - пишет инсайдер.

КХЛ решила судьбу "Барыса" на новый сезон

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