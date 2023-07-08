В России раскрыли зарплату новичка "Барыса"

Хоккейный обозреватель из России Артур Хайруллин в своем телеграм-канале раскрыл зарплату новичка "Барыса" Понтуса Оберга, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По информации источника шведский форвард будет зарабатывать в столичном клубе 166 миллионов 600 тысяч тенге.
"По моей информации, зарплата шведского нападающего "Барыса" Понтуса Оберга в следующем сезоне составит 34 миллиона рублей в год", - пишет источник.
Ранее была названа зарплата другого новичка астанчан Давида Скленички и канадского форварда Майкла Шапю.
Напомним, 1 июля было объявлено о контракте с Обергом. Контракт с ним рассчитан до 30 апреля 2024 года.
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