В России раскрыли баснословную зарплату легионера "Барыса"

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Информацию о доходе хоккеиста в своем телеграм-канале раскрыл инсайдер "СЭ" Артур Хайруллин. По его данным Шапю по новому контракту будет получать в "Барысе" 42 миллиона рублей в год - это более 204 миллиона тенге.
Ранее "СЭ" сообщал, что зарплата Шапю в "Барысе" в прошлом сезоне составляла 155 миллионов тенге.
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