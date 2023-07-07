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В России раскрыли баснословную зарплату легионера "Барыса"

В России раскрыли баснословную зарплату легионера "Барыса"
©ХК "Барыс"

ХК "Барыс" переподписал канадского форварда Майкла Шапю с увеличением зарплаты, передают Vesti.kz.

Информацию о доходе хоккеиста в своем телеграм-канале раскрыл инсайдер "СЭ" Артур Хайруллин. По его данным Шапю по новому контракту будет получать в "Барысе" 42 миллиона рублей в год - это более 204 миллиона тенге. 

Ранее "СЭ" сообщал, что зарплата Шапю в "Барысе" в прошлом сезоне составляла 155 миллионов тенге. 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

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