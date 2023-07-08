Почти 200 миллионов тенге. Стала известна зарплата скандального новичка "Барыса"

По информации Metaratings.ru, чешский защитник Давид Скленичка заработает 196 миллионов тенге (40 миллионов рублей) по однолетнему контракту с "Барысом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

5 июля пресс-служба "Барыса" сообщила о подписании соглашения с хоккеистом до конца сезона-2023/24.

В КХЛ чех выступал на протяжении четырех лет за "Йокерит". Минувший сезон защитник провел в шведском клубе "Брюнесе". В сезоне-2022/23 на счету 26-летнего Скленички 55 матчей чемпионата Швеции и 33 (7+26) очка.

Отметим, что переход Скленички в "Барыс" вызвал негативную реакцию в Чехии.

Дело в том, что правительство Чехии запретило спортсменам и командам принимать участие в соревнованиях на территории России. А "Барыс" как раз и выступает в КХЛ. В результате Скленичка был исключен из состава сборной Чехии.

В прошлом году Скленичка принял участие в завоевании бронзовой медали на чемпионате мира, до этого бывший защитник "Пльзени" также выступал на Олимпийских играх в Пекине.

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