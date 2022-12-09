В КХЛ установлен новый рекорд с участием "Барыса"

Новости спорта Хоккей КХЛ
Вчера 09:09
©ХК "Барыс"

Впервые в истории игры Континентальной хоккейной лиги проходили 99 дней подряд без перерыва с 1 сентября по 8 декабря, сообщает пресс-служба КХЛ.

Предыдущий рекорд - 69 дней в сезоне-2021/2022.

Напомним, что "Барыс" ушел на перерыв, занимая с 37 очками девятое место в таблице Восточной конференции. Следующую игру в "регулярке" казахстанский клуб проведет на выезде с нижнекамским "Нефтехимиком" 19 декабря.

Напомним, с 15 по 18 декабря в Москве состоится международный турнир Кубка Первого канала, в котором выступит и сборная Казахстана. С ее составом можно ознакомиться здесь.

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Метки:
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